Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν σε υγροβιότοπο της Χερσονήσου στην Κρήτη, από τους κατοίκους της περιοχής.

Στον υγροβιότοπο στην περιοχή της Ανάληψης Χερσονήσου, στις εκβολές του Αποσελέμη, οι κάτοικοι εντόπισαν το πρωί της Παρασκευής δεκάδες νεκρά ψάρια.

Οι κάτοικοι, ανάστατοι, ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές.

Όπως δήλωσαν στο Patris.gr ειδικοί επιστήμονες, η περιβαλλοντική αυτή καταστροφή μπορεί να μην οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα. Την εποχή αυτή υπάρχει άνθιση του φυτοπλαγκτού και δεν υπάρχει οξυγόνο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανοξικές συνθήκες. Τα ψάρια, δηλαδή, να πεθαίνουν από ασφυξία.

Όπως και να έχει, επιστήμονες θα μεταβούν στο σημείο προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα δείγματα για να αναλυθούν στα ειδικά εργαστήρια.