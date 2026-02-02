Την «ελεύθερη πτώση» τους συνεχίζουν σήμερα ο χρυσός και το ασήμι, παρασυρόμενοι από το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές φαίνεται πως εγκαταλείπουν μαζικά τα περιουσιακά στοιχεία που πρωταγωνίστησαν τον Ιανουάριο, προχωρώντας σε πωλήσεις για να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους.

Αυτή η διορθωτική κίνηση έρχεται, καθώς οι διεθνείς δείκτες εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα. Ο S&P 500, αφού άγγιξε το ιστορικό ορόσημο των 7.000 μονάδων, υποχώρησε ελαφρώς προς τις 6.940 μονάδες, καθώς η αγορά αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα για τα επιτόκια και την ισχυροποίηση του δολαρίου. Ο NASDAQ σημείωσε απώλειες άνω του 2%.

Η χειρότερη ημέρα του χρυσού εδώ και πάνω από μία δεκαετία

Ο χρυσός κατέγραψε την Παρασκευή τη χειρότερη ημέρα του εδώ και πάνω από μία δεκαετία, με την πτώση να συνεχίζεται και σήμερα. Το ασήμι έκανε «βουτιά» 26% την Παρασκευή, ενώ υποχώρησε έως και σχεδόν 12% με το άνοιγμα της εβδομάδας. Η τιμή του χρυσού βρίσκεται πλέον κάτω από τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται κάτω από τα 80 δολάρια.

«Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα», δήλωσε ο Robert Gottlieb, πρώην trader πολύτιμων μετάλλων στην JPMorgan Chase & Co. και νυν ανεξάρτητος αναλυτής, προσθέτοντας ότι η απροθυμία ανάληψης περαιτέρω ρίσκου θα περιορίσει τη ρευστότητα της αγοράς. «Πρέπει να δούμε αν θα βρεθεί επίπεδο στήριξης. Η ουσία είναι ότι το συγκεκριμένο trade ήταν υπερβολικά “συνωστισμένο”».

Τα αίτια της ανόδου και η απότομη διόρθωση

Τα πολύτιμα μέταλλα είχαν εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά που εξέπληξαν ακόμα και τους πιο έμπειρους παίκτες της αγοράς. Το ήδη έντονο ράλι επιταχύνθηκε απότομα τον Ιανουάριο, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά στον χρυσό και το ασήμι, λόγω των ανανεωμένων ανησυχιών για τις γεωπολιτικές αναταραχές, την υποτίμηση των νομισμάτων και την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Ένα κύμα αγορών από Κινέζους κερδοσκόπους πρόσθεσε επιπλέον «αφρό» (froth) στο ράλι, οδηγώντας σε υπερβολικές αποτιμήσεις.

Η αφορμή για το δραματικό ξεπούλημα της Παρασκευής ήταν, σύμφωνα με το Bloomberg, η είδηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε το δολάριο και έπληξε το ηθικό των επενδυτών που πόνταραν στην πρόθεση του Τραμπ να επιτρέψει την αποδυνάμωση του νομίσματος. Οι traders θεωρούν τον Γουόρς ως τον πιο σκληρό «πολέμιο» του πληθωρισμού μεταξύ των τελικών υποψηφίων, αυξάνοντας τις προσδοκίες για μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική που θα στηρίξει το δολάριο και θα αποδυναμώσει τον χρυσό, η τιμή του οποίου καθορίζεται σε αμερικανικό νόμισμα.