Σοβαρό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Ταϊλάνδη, έπειτα από αστυνομική έφοδο σε βουδιστικό ναό στην επαρχία Τσονμπούρι, όπου τέσσερις μοναχοί συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους πορνογραφικό υλικό, σεξουαλικά βοηθήματα, λίστα συνοδών και ναρκωτικές ουσίες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου στο μοναστήρι Phrom Sunthon, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για χρήση ναρκωτικών και κατοχή όπλων εντός του ναού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στα δωμάτια των μοναχών περίπου 3.000 δολάρια σε μετρητά, ένα πιστόλι, αντλία μεγέθυνσης πέους, λίστα με επαφές εκδιδόμενων γυναικών, καθώς και συσκευή DVD με πορνογραφικό δίσκο σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τρεις από τους μοναχούς βρέθηκαν θετικοί σε μεθαμφεταμίνη. Οι συλληφθέντες είναι ο 35χρονος Φρα Σουπατσάι Τζανταβόνγκ, ο 45χρονος Φρα Βιράτ Μουκντασανίτ, ο 59χρονος Φρα Ταναπόλ Μεζόν, καθώς και ο ηγούμενος του ναού, Φρα Φοτισάνγκ Ταεμπουάν, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν υπήκοος της εθνότητας Karen χωρίς καταγραφή στα επίσημα μητρώα.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι καθαιρέθηκαν από το μοναχικό αξίωμα και τους απαγορεύτηκε η επανένταξη στη βουδιστική μοναστική κοινότητα. Ο συνταγματάρχης Σακσίλ Καμνοέντιν από τη Διοίκηση Εσωτερικής Ασφάλειας (ISOC) της Τσονμπούρι δήλωσε ότι οι μοναχοί που έκαναν χρήση ναρκωτικών θα παραπεμφθούν για αποκατάσταση, ενώ ο ηγούμενος θα ανακριθεί και στη συνέχεια θα απελαθεί.

Ένας εκ των συλληφθέντων, ο Σουπατσάι, ισχυρίστηκε ότι έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης επί τρία χρόνια για την αντιμετώπιση χρόνιων πόνων λόγω διαβήτη και υπέρτασης, υποστηρίζοντας ότι τη χρησιμοποιούσε μόνο σε περιπτώσεις έντονου πόνου.

Buddhist monks are 'caught with stash of porn, sex toys, penis pump and an escort list' in police raid at Thai temple https://t.co/yYGb9vHhP1 — Daily Mail (@DailyMail) February 2, 2026

Παράλληλη έρευνα για εκβιασμούς μοναχών

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές αποκάλυψαν και μια ευρύτερη υπόθεση που αφορά δεκάδες ανώτερους μοναχούς σε ολόκληρη τη χώρα. H αστυνομία κατάσχεσε περίπου 80.000 φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου από συσκευές γυναίκας γνωστής ως «Golf», στα οποία εμφανίζονται μοναχοί – ορισμένοι φορώντας τα πορτοκαλί ράσα τους.

Η γυναίκα φέρεται να διατηρούσε σχέσεις με μοναχούς και στη συνέχεια να τους εκβίαζε ζητώντας χρήματα για να μη δημοσιοποιήσει το υλικό. Εκτιμάται ότι μέσω αυτής της πρακτικής απέσπασε συνολικά σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια. Οι Αρχές αναφέρουν ότι ζούσε σε πολυτελή κατοικία και χρησιμοποιούσε ακριβά οχήματα, παρουσιάζοντας μια εικόνα κοινωνικού κύρους για να προσεγγίζει θρησκευτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με την Bangkok Post την οποία επικαλείται η Daily Mail.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το σκάνδαλο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ταϊλανδική κοινωνία, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο και τη διαφάνεια στους θρησκευτικούς θεσμούς της χώρας.