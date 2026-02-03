Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν χθες, Δευτέρα 2/2 οι δύο άνδρες οι κατηγορούνται για τη δολοφονία δύο γυναικών στη Μενεμένη της Θεσσαλονίκης. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με τους αστυνομικούς να κάνουν φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που θα δείξει εάν υπάρχουν και άλλα θύματα των συλληφθέντων.

Ο 52χρονος ομολόγησε πως σκότωσε την 46χρονη και στη συνέχεια την πέταξαν στα σκουπίδια με τη βοήθεια ενός ακόμη άνδρα.

Ακόμα, κατηγορείται για μία ακόμη δολοφονία, που συνέβη στις 24/7/25. Σύμφωνα με τον άνδρα, η δεύτερη γυναίκα πέθανε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο υπόγειο και την άφησαν εκεί.

Και οι δύο είχαν δηλωθεί αγνοούμενες

Οι δύο γυναίκες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2025. Ύστερα από πολύμηνη παρακολούθηση, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να οδηγηθούν στον 52χρονο.

Οι Αρχές μάλιστα έχουν αφήσει ανοιχτό τον φάκελο καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη και για άλλες εξαφανίσεις που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και για άλλες σορούς που έχουν βρεθεί πλησίον του ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, έχει ανοίξει ο φάκελος για την εξαφάνιση μιας ακόμη 27χρονης που έχει βρεθεί η σορός της κοντά στον Δενδροπόταμο.