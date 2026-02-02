Στο υπόγειο σπιτιού στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο γυναίκες άφησαν την τελευταία τους πνοή, με έναν 52χρονο να ομολογεί ότι σκότωσε τη μία επειδή έκανε θόρυβο. Ενώ ο ίδιος θεωρείται από τις αρχές ως ο βασικός ύποπτος και για τη δολοφονία και της δεύτερης γυναίκας.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου μετά από πολύμηνη παρακολούθηση. Εικόνες από το εσωτερικό του υπογείου του 52χρονου, που πρόβαλε η εκπομπή Live News σήμερα, δείχνουν τον χώρο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο γυναίκες. Η μυρωδιά του πτώματος είναι ακόμα πολύ έντονη.

Η δολοφονία της πρώτης γυναίκας, όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος ως δράστης, σημειώθηκε στο υπόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Όπως ανέφερε στις Αρχές, βρίσκονταν στον χώρο κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών, όταν η γυναίκα μιλούσε στο κινητό και φώναζε. Τότε εκείνος, μαζί με έναν φίλο του που είναι και συνεργός του, της έκλεισε το στόμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανασάνει και να βρει ασφυκτικό θάνατο. Στη συνέχεια, φέρεται να πέταξε τη σορό σε κάδο απορριμμάτων. Η 46χρονη έπεσε και θύμα βιασμού, προτού δολοφονηθεί. Στη συνέχεια, ο 52χρονος πήρε το κινητό της γυναίκας, το οποίο χρησιμοποιούσε για νέο χρονικό διάστημα.

Για τη δεύτερη γυναίκα, της 42χρονης, ο 52χρονος είπε ότι και εκείνη πέθανε στο ίδιο υπόγειο στις 24 Ιουλίου του 2025, όπου έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί του. Σχετικά με τη δεύτερη υπόθεση, που αφορά τον θάνατο 42χρονης γυναίκας, ο 52χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για δολοφονία. Μιλώντας στους αστυνομικούς, δήλωσε ότι είχαν κάνει εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών ουσιών και η γυναίκα «δεν ξύπνησε ποτέ». Μετά το θάνατο της γυναίκας, μετέφερε το πτώμα στην ταράτσα της πολυκατοικίας και την έκρυψε σε ένα δώμα. Το πτώμα της 42χρονης βρέθηκε στο ημιτελές διαμέρισμα στην ταράτσα, σκελετωμένο και τυλιγμένο μέσα σε κουβέρτες.

Γείτονες καταγγέλλουν ότι η υγειονομική υπηρεσία περνούσε για να καθαρίσει το υπόγειο στην περιοχή της Μενεμένης. Και οι δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν σήμερα. Το κοινό σημείο που συνδέει τον 52χρονο με τα δύο θύματα είναι το γεγονός ότι είχε μιλήσει στο κινητό αρκετές φορές και με τις δύο γυναίκες, και μάλιστα το βράδυ, πριν εξαφανιστούν. Από αυτό πιάστηκαν οι αστυνομικοί και έφτασαν μέχρι το σημείο όπου έγιναν οι δολοφονίες, στο εν λόγω υπόγειο.

Δείτε το βίντεο: