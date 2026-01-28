Σοκ προκαλεί η υπόθεση με τις δύο νεκρές γυναίκες που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τρίτης (27/1) και σημειώθηκε στη Μενεμένη, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Οι Αρχές ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 46χρονη και μία 42χρονη έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Η εν λόγω φρικιαστική υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται λίγο μετά τις 18:00 χθες όταν οι αστυνομικοί κατά την έρευνά τους εντόπισαν στοιχεία που σχετίζονται με τους θανάτους των δύο γυναικών σε υπόγειο πολυκατοικίας της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ο 52χρονος τοξικοεξαρτημένος που μάλιστα αποτελεί και τον βασικό ύποπτο, είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τη 46χρονη γυναίκα. Όπως είπε στις Αρχές, εκείνη άρχισε να φωνάζει και στην προσπάθειά του να τη σταματήσει, της έφραξε το στόμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews, o 52χρονης μαζί με ακόμη ένα άτομο, μετέφεραν τη σορό της γυναίκες σε κάδο απορριμμάτων. Η 46χρονη αναζητούνταν από τις Αρχές, καθώς είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της τον Οκτώβριο του 2025, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε χαθεί από προσώπου γης εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Σχετικά με τη δεύτερη υπόθεση, που αφορά τον θάνατο 42χρονης γυναίκας, ο 52χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για δολοφονία. Μιλώντας στους αστυνομικούς δήλωσε ότι είχαν κάνει εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών ουσιών και η γυναίκα «δεν ξύπνησε ποτέ».

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, το άψυχο σώμα της μεταφέρθηκε και αποκρύφτηκε σε ταράτσα της ίδιας πολυκατοικίας, όπου παρέμεινε για περίπου έξι ώρες. Για την περίπτωση αυτή, ο ύποπτος αρνείται οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, αποδίδοντας τον θάνατο αποκλειστικά σε υπερβολική χρήση ουσιών.

Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό το υπόγειο

Οι έρευνες από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται στο υπόγειο της πολυκατοικίας και τα στελέχη του μαζεύουν όλα τα στοιχεία και τα πειστήρια που ενδέχεται να ρίξουν «φως» στις δύο υποθέσεις.

Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν προσαχθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.