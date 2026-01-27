Μια 46χρονη γυναίκα, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της στην Αλεξανδρούπολη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η εξαφάνιση της είχε δηλωθεί στις 3/2/2025, αποκαλύφθηκε τελικά ότι είχε πέσει θύμα δολοφονίας.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα ερευνών, η ΕΛΑΣ κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 52χρονο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του και την τοποθέτησε χρονικά στις 30 Οκτωβρίου 2024. Η δολοφονία, όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σημειώθηκε στο υπόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Όπως ανέφερε στις Αρχές, βρίσκονταν στον χώρο κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών, όταν η γυναίκα μιλούσε στο κινητό και φώναζε.

Αυτό φαίνεται να τον εκνεύρισε και τότε με τα χέρια του της κάλυψε το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανασάνει και να βρει ασφυκτικό θάνατο. Στη συνέχεια, φέρεται να πέταξε τη σορό σε κάδο απορριμμάτων.

Οι αστυνομικοί που διενεργούν την προανάκριση, εξετάζουν μία ακόμη πιθανή δολοφονία 41χρονης γυναίκας, οποία είχε δηλωθεί εξαφανισμένη στις 31 Ιουλίου 2025. Η σορός της βρέθηκε σε δώμα του ίδιου κτιρίου. Ο 52χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η γυναίκα δεν ξύπνησε ενώ κοιμόντουσαν στο υπόγειο, ωστόσο, οι συνθήκες θανάτου της παραμένουν υπό διερεύνηση.

Να σημειωθεί ότι στη δολοφονία της 46χρονης, ο 52χρονος εμπλέκει κι έναν 50χρονο φίλο του. Όλοι τους σύμφωνα με πληροφορίες έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Βίντεο από την πολυκατοικία: