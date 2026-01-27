Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ απασχολεί τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά την ομολογία ενός 52χρονου ότι δολοφόνησε μια 46χρονη γυναίκα, η οποία αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024. Τα όσα φέρεται να κατέθεσε ο ίδιος δεν περιορίζονται σε έναν θάνατο, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να συνδέεται με ακόμη μία απώλεια ζωής στο ίδιο κτίριο, εγείροντας υποψίες για δράση «κατά συρροή δολοφόνου».

Η παραδοχή για τον θάνατο της 46χρονης

Κατά την απολογία του, ο 52χρονος φέρεται να ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2024, σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας όπου βρισκόταν μαζί με τη γυναίκα για χρήση ναρκωτικών. Όπως ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τις φωνές της την ώρα που μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, της έκλεισε το στόμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της από ασφυξία. Ακολούθως, υποστήριξε ότι μετέφερε και πέταξε τη σορό της στα απορρίμματα.

Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν στο δώμα του ίδιου κτιρίου εντοπίστηκε η σορός και δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 52χρονος προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό, σύμφωνα με το e-makedonia.gr. Υποστήριξε ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Ισχυρίστηκε ότι, αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, επέλεξε να μεταφέρει και να κρύψει τη σορό της στο δώμα του κτιρίου.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τους ισχυρισμούς του δράστη, αναμένοντας τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.