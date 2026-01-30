Ένα αποτρόπαιο διπλό έγκλημα που είχε απασχολήσει για μήνες τις Αρχές εξιχνιάστηκε στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με την ανακάλυψη των πτωμάτων δύο γυναικών, των οποίων τα ίχνη είχαν χαθεί εδώ και καιρό. Ο κύκλος της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας εντοπίστηκε η σορός 42χρονης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που οδήγησε τις αστυνομικές έρευνες στην αποκάλυψη της δεύτερης υπόθεσης θανάτου.

Οι δύο γυναίκες, 46 και 42 ετών, είχαν δηλωθεί ως εξαφανισμένες — η 46χρονη από τον Οκτώβριο του 2024 και η 42χρονη τον Ιούλιο του 2025 — και είχαν χάσει κάθε επικοινωνία με οικείους τους πριν βρεθούν νεκρές.

Για τις δολοφονίες συνελήφθη ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ομολογήσει τουλάχιστον τη μία από αυτές και διώκεται για ανθρωποκτονία και, σύμφωνα με πληροφορίες, για θανατηφόρο βιασμό της 46χρονης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 50χρονος ως συναυτουργός.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους

Τι δήλωσε φίλος της Μαρίας Αγγελακούδη

Θλίψη προκαλεί η μαρτυρία του φίλου της Μαρίας Αγγελακούδη, ο οποίος, με δάκρυα στα μάτια και φωνή που «σπάει», περιέγραψε στο «Φως στο Τούνελ» την φρίκη που αποκαλύφθηκε μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Η Μαρία βρήκε τραγικό θάνατο στο «υπόγειο του τρόμου», και στη συνέχεια το άψυχο σώμα της πετάχτηκε στα σκουπίδια, σαν να μην ήταν άνθρωπος, σαν να μην είχε ζωή, ιστορία ή οικογένεια.

«Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή της, την ψυχούλα της. Δεν της άξιζε αυτό το τέλος. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα όλο αυτό το διάστημα. Αισθανόμουν ένοχος και ένιωθα πάρα πολύ άσχημα συναισθηματικά», είπε συγκλονισμένος.

Η οργή του ξεχείλισε όταν αναφέρθηκε στην οικογένειά της: «Η οικογένειά της τι να θάψει; Πώς θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι; Τι θα θάψει; Το τίποτα; Καλά δεν ντρέπεται; Η αφορμή ήταν ότι φώναζε στο τηλέφωνο. Είναι απίστευτο. Με μένα μιλούσε μάλλον. Φρίκη. Δεν ξέρω πώς να αισθανθώ. Δεν ξέρω τι θα τον κάνουν αλλά ό,τι και να του κάνουν, του αξίζει. Βρήκαν και άλλη κοπέλα νεκρή. Αυτό είναι θρασυδειλία και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχει κάνει. Είναι απίστευτο. Την πέταξε στα σκουπίδια και δεν βρέθηκε ποτέ».

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν γνώριζε ποτέ το όνομα του δράστη: «Δεν είχα ακούσει ποτέ γι΄ αυτόν. Δεν τον ξέρω καθόλου. Πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Δεν με άφηνε να ξέρω τις παρέες της. Δεν ερχόταν ποτέ κανένας να την πάρει από εδώ. Αυτούς πρέπει να τους έβρισκε στο κέντρο».

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε αν υποπτευόταν ότι ο δράστης ήταν κάποιος από την παρέα της, απάντησε: «Στην Αστυνομία είχα αναφέρει τότε με ονόματα όσους ήξερα αλλά καθυστέρησαν πολύ να ξεκινήσουν τις έρευνες. Εγώ είχα τα πράγματα της Μαρίας και περίμενα πότε θα έρθουν να τα πάρουν και φυσικά να καταθέσω αφού ήμουν ο τελευταίος που έμενε μαζί της. Έπρεπε να αναλάβει το Ανθρωποκτονιών μετά από εφτά μήνες για να γίνει έρευνα».

Για το σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα: «Όταν μου είχατε πει από τις κλήσεις της Μαρίας ότι είχατε βρει κάποιον που συνομιλούσε από την περιοχή Μενεμένη, η κυρία Νικολούλη νομίζω μου το είχε πει, τον οποίο τον είχατε καλέσει, δεν γνώριζα τίποτα».

Η ψυχική του κατάρρευση αποτυπώνεται στα τελευταία του λόγια: «Έφτασα στο σημείο να αναρωτιέμαι μήπως της έκανα εγώ κακό. Μήπως έγινε κάτι που δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο δύσκολα πέρασα όλο αυτό το διάστημα».

Τι έλεγε στην εκπομπή ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος

Πριν οι Αρχές καταλήξουν στην αλήθεια, ο άνδρας επέλεξε να απαντήσει στις κλήσεις του «Τούνελ», όχι για να δώσει αληθινές απαντήσεις, αλλά για να προκαλέσει σύγχυση και να κερδίσει χρόνο.

Κατά την επικοινωνία με δημοσιογράφο της εκπομπής, εμφανίστηκε πρόθυμος να μιλήσει, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «έναν απλό, σχεδόν τυχαίο γνώριμο».

«Είμαι ο Χρήστος, τηλεφωνήσατε στην αδελφή μου και με ζητήσατε. Εγώ τη Μαρία την γνώρισα στην Αριστοτέλους. Την πήρα με το μηχανάκι, εγώ μένω περιοχή Μενεμένη».

Με ήρεμο τόνο και επαναλαμβάνοντας συνεχώς την περιοχή του, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, προσέφερε αποσπασματικές και επιλεγμένες λεπτομέρειες, προσπαθώντας να απομακρύνει οποιαδήποτε υποψία.

«Δεν την γνώριζα καλά, ένα γεια είχαμε. Απλώς εκείνη την ημέρα ήταν πολύ χάλια και μου ζήτησε να τη μεταφέρω με το μηχανάκι. Μου ζήτησε να την πάω στον Δενδροπόταμο γιατί από Αριστοτέλους με το μηχανάκι είναι κοντά. Μου είπε ‘αντί να παίρνω λεωφορεία, Χρήστο, μπορείς να με πάρεις μέχρι τον Δενδροπόταμο;’ Εγώ της εξήγησα ότι δεν μπορώ, ότι είμαι καθαρός και δεν κάνω ναρκωτικά».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν παρακολουθούσε την εκπομπή και επικοινώνησε γι’ αυτό, εκείνος αρνήθηκε:

«Όχι, δεν έχω δει την εκπομπή, τώρα μου το είπε η αδελφή μου, γιατί κι εμένα με κλέψανε. Εκείνη την ημέρα που την άφησα στον σταθμό στους Αγίους Πάντες μου είπε ότι θα πήγαινε για να κάνει χρήση».

Όταν η επικοινωνία διακόπηκε απότομα, η ομάδα της εκπομπής προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει ξανά μαζί του, αλλά το τηλέφωνό του δεν απαντούσε.

Η Αγγελική Νικολούλη, από τον αέρα της εκπομπής, απηύθυνε έκκληση στον άνδρα να καλέσει ξανά, ώστε να συνεχιστεί η συνομιλία και να ξεκαθαριστούν κρίσιμα σημεία.

«Τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε»

Φίλη της Μαρίας, με τη φωνή «σπασμένη», μίλησε στο «Τούνελ» υπό το βάρος των τραγικών εξελίξεων:

«Ξέραμε ότι η Μαρία δεν ζει αλλά ένα τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, κυρίως γιατί αγαπώ τη μαμά της. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να ακούσει ένας γονιός. Το παιδί της πεταμένο στα σκουπίδια; Ήταν ένα κορίτσι πάρα πολύ καλό. Της ζητούσες ένα και σου έδινε δέκα. Ό,τι κακό έκανε, το έκανε μόνο στον εαυτό της».

Όπως λέει, οι γονείς της είχαν πάει στην Αστυνομία από τον Νοέμβριο. Την αναζητούσαν. Κανείς δεν έδωσε σημασία.

Μίλησε με τη μητέρα της:

«Έλεγε κάτι κουβέντες, σαν να κρατούσε ακόμα μία μικρή ελπίδα ότι το παιδί της ζει. Κι ας ήξερε μέσα της πως είχε ‘φύγει’ από τη ζωή».

«Την άλλη κοπέλα κάποιος θα τη θάψει τουλάχιστον. Τη Μαρία; Είναι το παιδί κάποιων γονιών. Να σκέφτονται ότι το παιδί τους το έφαγαν τα ποντίκια. Αυτός είναι άνθρωπος – τέρας. Την πέταξε στα σκουπίδια. Ας την άφηνε κάπου. Ας ειδοποιούσε ανώνυμα. Και την άλλη κοπέλα που χάθηκε τόσο άδικα, την ανέβασε στο πατάρι. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο διαταραγμένο».