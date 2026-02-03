Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, η ΑΕΚ προχώρησε σε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Κάουαν Μπάρος από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από τον βραζιλιάνικο σύλλογο.

Πριν καταλήξει στην επιλογή του Χακίμ Σαχαμπό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της, η «Ένωση» είχε εξετάσει και άλλες λύσεις από την αγορά της Λατινικής Αμερικής, με μία από αυτές να αφορά τον νεαρό χαφ της Βάσκο.

Όπως αποκάλυψε ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Βένε Κασαγκράντε, οι «κιτρινόμαυροι» κινήθηκαν συγκεκριμένα για τον 21χρονο Κάουαν Μπάρος, καταθέτοντας πρόταση με σκοπό να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Παρ’ όλα αυτά, η απάντηση της Βάσκο ήταν αρνητική, καθώς το οικονομικό σκέλος της προσφοράς δεν κάλυψε τις απαιτήσεις της ομάδας.

Ο ίδιος ο Κασαγκράντε ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ακριβές ποσό της πρότασης δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο η διοίκηση της Βάσκο θεωρεί τον 21χρονο μέσο βασικό κομμάτι των πλάνων της για το 2026 και πιστεύει πως, με καλές εμφανίσεις, η αξία του στην αγορά μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.