Κρυμμένο στις απαράμιλλες εξοχές της Αγγλίας, το Μπρόντγουεϊ στο Γουόρσεστερσαϊρ αποκαλείται δικαίως το «Κόσμημα των Cotswolds» -ένα χωριό που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ με τα χρυσαφένια κτίρια από την τοπική πέτρα, τις πλατιές λεωφόρους και τη γραφική ατμόσφαιρα που γοητεύει κάθε επισκέπτη.

Το Μπρόντγουεϊ βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Cotswolds, ανάμεσα στα Evesham και Moreton-in-Marsh, και λειτουργεί, όπως αναφέρει το Conde Nast Traveller, ως ιδανική βάση για να εξερευνήσει κανείς την αγγλική ύπαιθρο χωρίς να χρειάζεται αυτοκίνητο -αν και οι ομορφιές της περιοχής αξίζουν και ένα road- trip. Η κεντρική λεωφόρος του χωριού, γνωστή απλώς ως High Street, είναι πλατιά και γεμάτη με παμπ, καφέ, specialty shop και παραδοσιακά tearooms που προσκαλούν σε περιπάτους και ατελείωτη εξερεύνηση.

Για όσους αναζητούν πιο χαλαρό, ποιητικό ρυθμό ζωής, το Μπρόντγουεϊ προσφέρει ακριβώς αυτό: απολαυστικές διαδρομές πεζοπορίας στη γύρω ύπαιθρο, καφέ στον ήλιο και την αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά πιο αργά. Η περιοχή περιβάλλεται από μονοπάτια όπως το Cotswold Way, ένα εθνικό μονοπάτι πεζοπορίας που διασχίζει λόφους, λιβάδια και δάση, προσφέροντας πανοραμικές εικόνες σε κάθε στροφή.

Διαμονή: Παραδοσιακή πολυτέλεια και αγροτικές αποδράσεις

Για μια διαμονή που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονη άνεση, το ιστορικό The Lygon Arms είναι το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό.

Αυτό το ξενοδοχείο με ιστορία που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα έχει φιλοξενήσει από βασιλιάδες μέχρι διασημότητες και εξακολουθεί να διατηρεί το χαρακτήρα του μέσα από το κομψό design, τις πολυτελείς σουίτες και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η κουζίνα του εστιατορίου, με πιάτα σχεδιασμένα από γνωστούς σεφ, και οι ζεστές κοινόχρηστες αίθουσες με τζάκι προσθέτουν μια αίσθηση αληθινής αγγλικής φιλοξενίας.

Αν η ιδέα μιας περιπέτειας στην ύπαιθρο ανταποκρίνεται περισσότερο στο στιλ σας, το The Fish Hotel στο λόφο πάνω από το Μπρόντγουεϊ αποτελεί ιδανική επιλογή. Μέρος του εκτεταμένου Farncombe Estate και απόλυτα εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον, το ξενοδοχείο προσφέρει μια πληθώρα επιλογών διαμονής -από κομψά δωμάτια μέχρι μοναδικές εμπειρίες με treehouses και shepherd’s huts.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν υπέροχη θέα στην αγγλική ύπαιθρο, να χαλαρώσουν στο εστιατόριο Hook με θαλασσινά πιάτα και να συμμετάσχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τοξοβολία ή απλώς να εξερευνήσουν τα μονοπάτια γύρω από το ξενοδοχείο.

Εκτός από τη γοητεία του χωριού και τα πολυτελή καταλύματα, το Μπρόντγουεϊ λειτουργεί ως πύλη για όλη την ευρύτερη περιοχή των Cotswolds: από ιστορικές αγροικίες και κήπους μέχρι παραδοσιακές παμπ και μικρά μουσεία, το ταξίδι εδώ συνδυάζει την αγγλική παράδοση με μια αίσθηση περιπέτειας που δύσκολα συναντάται αλλού.