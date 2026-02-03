Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, ο οποίος συνελήφθη όταν εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές στη διασταύρωση της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, αναφέρθηκε δημόσια στην περιπέτεια που έζησε και στις δύο ημέρες που παρέμεινε στα κρατητήρια.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 28χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε στην κατοχή του τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που του διενεργήθηκε, προέκυψε πως οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, καθώς η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,51 mg/l και η δεύτερη 0,56 mg/l αλκοόλης.

«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος»

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο 28χρονος αναφέρθηκε στο πώς κατέληξε να βρίσκεται στις σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά και τη δική του εκδοχή για την αντιμετώπισή του από τις αστυνομικές Αρχές.

«Ακολούθησα το GPS. Είχα έρθει με την οικογένεια και φίλους μου στην πόλη και απλώς οδηγούσα για να επιστρέψω σπίτι εκείνο το Σάββατο το πρωί. Στην περιοχή που βρισκόμουν υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά στο GPS ότι εκεί ήταν σιδηροδρομικές γραμμές γιατί ο πλαϊνός δρόμος ήταν ένας μικρός δρόμος. Δεν υπήρχε σήμανση» τόνισε.

Σε ερώτηση που του έγινε για το εάν κατάλαβε αυτό που έκανε: «Κατάλαβα τι συνέβαινε, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση. Γι αυτό και όταν έστριψα δεξιά σταμάτησε αμέσως και προσπάθησα να βγάλω το αμάξι από τις ράγες. Όταν είδα ότι δεν γινόταν, κάλεσα αμέσως την αστυνομία, Η κατάσταση κλιμακώθηκε. Μου είπαν ότι η περιοχή είναι μεταναστευτική και υπονόησαν μέχρι και ότι είχαν πρόθεση τρομοκρατίας και ότι οδηγούσα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εσκεμμένα . Κάτι που δεν ισχύει. Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιαδήποτε λόγο καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ το παρουσίασαν όταν κάλεσα την αστυνομία σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα».

Για τις δύο ημέρες που έμεινε στο κρατητήριο, ο Μπράιαντ κατέληξε: «Ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες. Ένιωθα πως κάνοντας το σωστό, τιμωρήθηκα και τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όλα όσα είχα καταφέρει να χτίσω».