Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης ενός 29χρονου αμερικανού μπασκετμπολίστα της Α2 μετά από σοβαρό περιστατικό στη Χαλκίδα που προκάλεσε αναστάτωση στη σιδηροδρομική κυκλοφορία, καθώς οδηγούσε μεθυσμένος σε ράγες τρένου στην Ιερά Οδό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 31.01.2026, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όταν ο μπασκετμπολίστας μπήκε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε πάνω σε αυτές για περίπου 300 μέτρα. Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων για αρκετή ώρα.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, δείχνει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο πάνω στις ράγες, που προκάλεσε προβλήματα.

Λόγω του περιστατικού προκλήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν τη μία ώρα. Η αμαξοστοιχία Αθήνα – Θεσσαλονίκη ξεκίνησε τελικά το δρομολόγιό της μετά από καθυστέρηση άνω των 60 λεπτών, αφού πρώτα απομακρύνθηκε το όχημα από τις γραμμές.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 29χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παρακώλυση συγκοινωνιών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.