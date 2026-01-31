Σκηνές από ταινία εκτυλίχθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί του Σαββάτου, με πρωταγωνιστή έναν 29χρονο Αμερικανό μπασκετμπολίστα – παίκτη ομάδας της Α2 κατηγορίας, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτό όμως ήταν το λιγότερο, καθώς ο 29χρονος που πιθανότατα δεν είχε συναίσθηση του τι έκανε, μπήκε με το ΙΧ αυτοκίνητο του στις γραμμές του τρένου και κινήθηκε σε αυτές με το όχημα για περίπου 300 μέτρα, από τη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας και τον συνέλαβαν για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, καθώς δεν είχε χαρτιά νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για πολλή ώρα υπήρξε παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, ο 29χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας είχε καταναλώσει και μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, καθώς σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές η δεύτερη μέτρηση έδειξε 0,56mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Μετά τη σύλληψη του οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ από εκεί η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.