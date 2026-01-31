Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού σημειώνονται από το πρωί του Σαββάτου, λόγω οχήματος που βρέθηκε ακινητοποιημένο πάνω στις ράγες στην Ιερά Οδό.

Συγκεκριμένα, η Hellenic Train ενημερώσε το επιβατικό κοινό ότι, στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 07:40.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Τι ισχύει με τις αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω.

Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.