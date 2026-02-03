Τον ορισμό του Γεωργίου Καλλιμασιά ως νέου εκτελεστικού μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος από την 1η Φεβρουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Παναγιώτης Ταμπούρλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Gerhard Schroeder, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό Μέλος

Ian Andrews, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Sven Erler, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Janis Carol Kong, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος Παμπούκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Evangelos Peter Poungias, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θηρεσία (Τερέζα) Φαρμάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αικατερίνη Σαββαΐδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Lorraine Σκαραμαγκά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήγει στις 6 Φεβρουαρίου 2026, παρατείνεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δεν θα υπερβεί τα τρία έτη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ, Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, δήλωσε: «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να συγχαρώ και να καλωσορίσω τον Γεώργιο Καλλιμασιά ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη του στις ηγετικές ικανότητες του κ. Καλλιμασιά, στην επαγγελματική του εμπειρία και στη στρατηγική του διορατικότητα και την προσδοκία ότι η καθοδήγησή του θα συμβάλει ουσιαστικά στη συνεχιζόμενη επιτυχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας. Ιδιαίτερα, προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, προκειμένου η Εταιρεία μας να επιτύχει την αποστολή και τους στόχους της.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς τον κ. Παράσχη για τα 19 έτη εξαιρετικής προσφοράς του στη θέση του Γενικού Διευθυντή (CEO) της Εταιρείας. Κατά τη μακρά αυτή θητεία, ο κ. Παράσχης επέδειξε ηγεσία υψηλού επιπέδου, αταλάντευτη αφοσίωση και βαθύ αίσθημα ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιωδώς στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει το διαχρονικό αποτύπωμα του στρατηγικού του οράματος, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του και του απευθύνει θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια».