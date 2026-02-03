«Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θεωρώ ότι αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθεί και από τις δύο πλευρές η ημερομηνία της συνάντησης των δύο ηγετών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου στο Action24, ανέφερε ότι η συνάντηση θα εστιάσει σε κρίσιμα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, όπως επισήμανε: «Η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι η θέση που υποστηρίζουν κάποιοι, δεν βοηθά τη χώρα. Ακόμη κι αυτοί που δεν υποστηρίζουν πολιτικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, δέχονται -εκτός από τους πολύ ακραίους- ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής θωράκισης, τοποθέτησης της χώρας μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο που αλλάζει. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταφέρει όσα δεν είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Όχι με ψευτοπατριωτισμούς και λογική απομόνωσης, αλλά με μία στρατηγική διαλόγου, μέσα στον οποίο δεν υποχωρούμε -δεν συζητάμε καν ζητήματα “κόκκινων γραμμών”- αλλά διεκδικούμε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εστίασε στην ανάγκη ύπαρξης σταθερού κυβερνητικού σχήματος υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να θεωρεί την αυτοδυναμία ως την ασφαλέστερη επιλογή για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όπως τόνισε, μόνο ένα ισχυρό μονοκομματικό σχήμα μπορεί να εγγυηθεί συνέχεια και αποτελεσματικότητα στο κυβερνητικό έργο.

Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας σε περίπτωση που οι κάλπες δεν δώσουν καθαρή πλειοψηφία. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για σχηματισμό κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως η χώρα δεν αντέχει παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα, άσκησε κριτική στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, κάνοντας λόγο για πρόωρο και αδικαιολόγητο αποκλεισμό κάθε σεναρίου συνεργασίας.

Αναφορικά με τη νέα κοινή εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμανλή στην Καλαμάτα και το σχόλιο του δεύτερου ότι «πρέπει να ακούμε τους πιο έμπειρους και να μην τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά και μεταφορικά», ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Υπάρχουν κάποιες “κόκκινες γραμμές” που αν ξεπεραστούν, ο εκάστοτε πρόεδρος δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαγραφή. Δεν ήταν ευχάριστη εξέλιξη για κανέναν μας, αλλά όταν θέτεις κάποια θέματα για την εξωτερική πολιτική με κάποιους χαρακτηρισμούς που απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα, δυστυχώς δεν αφήνεις άλλη επιλογή».

Για τη Χριστίνα Αλεξοπούλου, είπε ότι έκανε μια «ατυχή» δήλωση, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις προσφέρουν πρόσφορο έδαφος στην αντιπολίτευση για κριτική.