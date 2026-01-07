Μετά το όνομα του Σαντίνο Αντίνο, τα μέσα της χώρας συνδέουν τους «πράσινους» και με τον 19χρονο αμυντικό μέσο της Λανούς, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Την πληροφορία μετέφερε ο δημοσιογράφος Νταβίντ, που καλύπτει στενά το ρεπορτάζ της Λανούς, μέσω ανάρτησής του στο X. Σε αυτήν ανέφερε ότι ο Μεντίνα συγκαταλέγεται στους ποδοσφαιριστές της ομάδας – η οποία κατέκτησε φέτος το Copa Sudamericana – που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού. Την περασμένη σεζόν ο 19χρονος μέσος αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια με την ομάδα του σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ έχοντας πατήσει χορτάρι για περισσότερα από 2.800 λεπτά.

Όπως σημείωσε, ένας από τους συλλόγους που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταυτόχρονα κινείται για την ολοκλήρωση της απόκτησης και του Σαντίνο Αντίνο.