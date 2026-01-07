Παρουσία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ηγετών και εκπροσώπων κυβερνήσεων καθώς και εκπροσώπων άλλων οργανισμών πραγματοποιείται το απόγευμα της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Σε δηλώσεις που έκανε από την Πάφο την Τρίτη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στην επίσημη τελετή έναρξης, κάνοντας λόγο για «μια στιγμή υπερηφάνειας για την Κύπρο». Σε σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας είπε ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι «ως Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Εκτός από τους προέδρους της Κομισιόν και του Συμβουλίου θα παραστούν στη σημερινή τελετή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Τόνι Μέρφι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, ο πρόεδρος του Ιράκ Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ, ο πρόεδρος του Λιβάνου στρατηγός Ζοζέφ Αούν, ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών Άχμεντ Αμπούλ Γέιτ και ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου Τζάσιμ Μοχάμεντ Αλ-Μπουντάιουι.

Σε επίπεδο υπουργών θα εκπροσωπηθούν τα κράτη της περιοχής Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η τελετή θα περιλαμβάνει στο πρώτο της μέρος ομιλίες και στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί μια πολυεπίπεδη καλλιτεχνική παράσταση, σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέστρου. Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρεις πράξεις με τίτλο «ΜΝΗΜΗ – ΠΑΡΟΝ – META» και θα συνδυάζει μουσική, χορό, θέατρο, εικόνα, ποίηση και ψηφιακές τεχνολογίες.

Θα αφηγείται την ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της ως ένα αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η τελετή θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ1, το ΡΙΚ HD και τον EBS.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παραθέσει επίσημο δείπνο στους επικεφαλής των 14 επίσημων αντιπροσωπειών, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Οι συναντήσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την Τρίτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Εξάλλου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο τον συντονισμό των εργασιών επί των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων του εξαμήνου, στο πλαίσιο του ρόλου της Προεδρίας του Συμβουλίου για διασφάλιση της συνοχής της Ένωσης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει καταλυτική, με έμφαση στις προσπάθειες για ειρήνη, στη διατήρηση της διεθνούς νομιμότητας και στην προστασία των θεμελιωδών αρχών που συγκροτούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί επίσης με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, με επίκεντρο τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση των διαύλων συνεργασίας ΕΕ και Νότιας Γειτονίας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχτεί επίσης τον υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου.