Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να παραθέσει γεύμα στην ομάδα και το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού μία μέρα πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και φρόντισε να στείλει και το μήνυμά του με όσα είπε στην ομιλία του.

Παραμονή του πρώτου ντέρμπι της σεζόν ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» παρέθεσε γεύμα στην ομάδα στο σπίτι του στο Σούνιο, με την ΚΑΕ να ανεβάζει και το σχετικό βίντεο, μετά τις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει νωρίτερα, στα social media.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να περάσουν όλοι μαζί ευχάριστα την ώρα τους, με τον Γιαννακόπουλο να λέει τα εξής στην ομιλία του…

«Θέλω να ευχηθώ σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε εδώ και δύο χρόνια. Κάποια καινούρια πρόσωπα ήρθαν εδώ εντός κι εκτός παρκέ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους πιο παλιούς να κάνουν τους νέους να νιώσουν σαν οικογένεια. Να καταλάβουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο δηλαδή κλαμπ στην Ευρώπη. Ο λόγος που εγώ και ο κόουτς αποφασίσαμε να συναντηθούμε εδώ σήμερα, είναι λόγω της ενέργειας που έχει αυτό το μέρος.

Εκεί στη γωνία είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν! Δεν θέλω να πω πολλά. Ξέρουμε τι ταλέντο έχουμε, τι ενέργεια έχουμε. Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Όπως και ο κ. Παρθενόπουλος και ο κόουτς. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν».