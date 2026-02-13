Άστατος θα είναι σήμερα 13/2 ο καιρός. Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, νότια και ανατολικά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες στις περισσότερες περιοχές. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 13/02/2026 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε τμήματα του Ιονίου, της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Κρήτης, του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Οι καταιγίδες κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, πιθανώς στα νότια πελάγη τοπικά και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά δυτικοί με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και πιθανώς τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14-16 βαθμούς Κελσίου.