Μία μέρα πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε γεύμα στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, στο σπίτι του στο Σούνιο.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι προέρχονται από την εκτός έδρας νίκη επί της Μπασκόνια για τη Euroleague με καλάθι του Κέντρικ Ναν στην εκπνοή, είναι έτοιμοι για την πρώτη φετινή αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» και το κλίμα στις τάξεις τους είναι εξαιρετικό.

Αυτό φάνηκε και στο γεύμα που παρέθεσε στην ομάδα, στο σπίτι του στο Σούνιο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, με τα χαμόγελα να δίνουν και να παίρνουν και τον Εργκίν Αταμάν με τους παίκτες του να έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν παραμονή του ντέρμπι.

«Εν μέσω οικογενειακής ατμόσφαιρας, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε το Σάββατο (11/10) το απόγευμα γεύμα στους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη του staff του Παναθηναϊκού AKTOR στο σπίτι του στο Σούνιο», ανέφερε η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ στα social media, έχοντας και αρκετές φωτογραφίες από το γεύμα.