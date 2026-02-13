Εντατικό πρόγραμμα διεθνών υποχρεώσεων για τον πρωθυπουργό, ο οποίος μέσα σε ένα 48ωρο από την Άγκυρα και το ραντεβού με τον Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε στο Βέλγιο, όπου συναντήθηκε με τους Ευρωπαίους εταίρους του στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν. Εκεί αποφασίστηκε ο οδικός χάρτης μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ο οποίος θα παρουσιαστεί πριν από την επόμενη σύνοδο των ηγετών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, τον Μάρτιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον των ομολόγων του εξέπεμψε το μήνυμα ότι η Ευρώπη «πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση», ενώ εστίασε στην ανάγκη για περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά, για να αντιμετωπιστεί η κρίση ακρίβειας.

Παράλληλα, στις συνομιλίες με τους ομολόγους του εστίασε στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας, τονίζοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά, και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, οι οποίοι το 2024 είχαν δημοσιεύσει εκθέσεις με θέμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. «Η μόνη αποτελεσματική απάντηση σε όσα κάνει ο Τραμπ στην Ευρώπη είναι η περαιτέρω ενοποίηση της ενιαίας αγοράς και η μετάβαση σε μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε ο Λέτα. Στην έκθεσή του, ο Ντράγκι εκτίμησε ότι οι ετήσιες επενδυτικές ανάγκες της Ευρώπης ανέρχονται σε περίπου 800 δισ. ευρώ, εκτίμηση που η ΕΚΤ έχει έκτοτε αναθεωρήσει προς τα πάνω, στα 1,2 τρισ. ευρώ ετησίως, με φόντο και τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες της Ε.Ε.

Στην αιχμή τα ελληνοτουρκικά

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας επισημαίνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα όλα τα θέματα, τα οποία αποτελούν διαχρονική εθνική θέση, τονίζοντας ότι η παρουσία του στην Άγκυρα ήταν η καλύτερη δυνατή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν να μην πάει.

Από την κυβερνητική έδρα εκπέμπεται το σήμα ότι η 6η σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και οι δηλώσεις των δύο ηγετών κατέδειξαν ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό και λειτουργικό επίπεδο, το οποίο αφενός επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποτρέπει ή να διαχειρίζεται εντάσεις και αφετέρου καλλιεργεί τις αναγκαίες συνθήκες ώστε να επιδιωχθεί η εξέταση πιο δύσκολων ζητημάτων.

Άμπου Ντάμπι και Ινδία

Επόμενοι σταθμοί για τον πρωθυπουργό θα είναι την προσεχή Τρίτη, στις 17 Φεβρουαρίου, το Άμπου Ντάμπι, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohammed bin Zayed Al Nahyan, με θέματα αιχμής που δεν είναι άλλα από τα ενεργειακά projects, την τεχνολογία και την ενίσχυση των επενδύσεων.

Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί το διήμερο 18-19 Φεβρουαρίου το Νέο Δελχί, όπου και θα συμμετέχει σε διεθνές συνέδριο με τίτλο «AI Impact Summit» με θέμα την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι θα έχουν διμερή συνάντηση, την ώρα που και η ΕΕ επενδύει σε συνεργασίες με την πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη νέα συμφωνία που υπεγράφη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου ΕΕ – Ινδίας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στον διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών αγαθών έως το 2032. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το φορτωμένο αυτό πρόγραμμα είναι η αιτία που δεν θα συμμετέχει στην πρώτη συνεδρίαση (19/2) του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.