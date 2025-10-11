Σκότωσαν σε βρετανική φυλακή τον παιδεραστή Ίαν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστή των Lostprophets.

Ο 46χρονος εξέτιε ποινή 29 ετών και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, όταν ξέσπασε αναστάτωση από άλλους συγκρατούμενους. Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό αν υπάρχει κίνητρο πίσω από την επίθεση ή ήταν θύμα των αναταραχών.

Σύμφωνα με το BBC είχε σταλεί στη φυλακή Wakefield, για την οποία τους τελευταίους μήνες έγγραφα του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, με τις συγκρούσεις κρατούμενων να αποτελούν συχνό φαινόμενο.

Σημειώνεται, ότι ο Γουότκινς είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 2000, όταν οι Lostprophets πούλησαν εκατομμύρια άλμπουμ και έπαιξαν σε στάδια σε όλο τον κόσμο. Το συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1997 στην Ουαλία, κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ, ένα εκ των οποίων έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts, ενώ δύο singles μπήκαν στο top 10. Είχαν επίσης επιτυχία στις ΗΠΑ, όπου τα δύο επόμενα άλμπουμ τους μπήκαν στο top 40.

Μετά την καταδίκη του, ο Des Mannion, επικεφαλής υπηρεσιών της NSPCC για την Ουαλία, είχε δηλώσει: «Ο Γουότκινς χρησιμοποίησε τη φήμη και τη θέση του για να χειραγωγήσει ανθρώπους και να κακοποιήσει παιδιά. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά τη διασημότητα αλλά τα θύματα – και τα θύματα είναι παιδιά».