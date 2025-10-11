Η Χαμάς ανακάλεσε 7.000 μαχητές για να ανακτήσει τον έλεγχο της Γάζας μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της επικράτειας. Η κινητοποίηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας αναφορικά με το ποιος θα αναλάβει την κυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά το τέλος του πολέμου.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Ισραήλ και η Χαμάς σύναψαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, την εξορία των μαχητών του και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας, αναφέρει ότι σκάβει στα ερείπια για να εντοπίσει τις σορούς αγνοουμένων Παλαιστινίων, ενώ αναφέρει ότι 9.500 παραμένουν αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τις αρχές, ισραηλινά νοσοκομεία έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για την υποδοχή των πρώτων απελευθερωμένων.

Η Χαμάς έχει προθεσμία έως τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST) τη Δευτέρα για να προχωρήσει στην απελευθέρωση των ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής.

Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τη μεταφορά κρατουμένων προς τις φυλακές Όφερ και Κτσιότ, εν όψει της αναμενόμενης απελευθέρωσης περίπου 1.700 κρατουμένων από τη Γάζα και 250 Παλαιστινίων κρατουμένων. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η Χαμάς φέρεται να πιέζει για μεγαλύτερο αριθμό αποφυλακίσεων.

Νωρίτερα σήμερα, ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε πως μετέβη στη Γάζα για να συζητήσει για τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας πως κανένας αμερικανικός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μια πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για να συμβάλει στην επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.