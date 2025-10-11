Με γκολ του Μανάι η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Σερβίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ενώ η Νορβηγία είναι έτοιμη να σφραγίσει το «εισιτήριο» για ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό καθώς συνέχισε απτόητη διαλύοντας με 5-0 το Ισραήλ.
Η δράση συνεχίστηκε το Σάββατο (11/10) με τους αγώνες τεσσάρων ομίλων και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής…
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Βουλγαρία – Τουρκία 1-6
Ισπανία – Γεωργία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ισπανία 9
Τουρκία 6
Γεωργία 3
Βουλγαρία 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Ουγγαρία – Αρμενία 2-0
Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πορτογαλία 9
Ουγγαρία 4
Αρμενία 3
Ιρλανδία 1
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία – Ισραήλ 5-0
Εσθονία – Ιταλία 1-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Νορβηγία 18
Ιταλία 12
Ισραήλ 9
Εσθονία 3
Μολδαβία 0
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία – Ανδόρα 2-2
Σερβία – Αλβανία 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγγλία 15
Αλβανία 11
Σερβία 7
Λετονία 5
Ανδόρα 1