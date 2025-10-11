Με γκολ του Μανάι η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Σερβίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ενώ η Νορβηγία είναι έτοιμη να σφραγίσει το «εισιτήριο» για ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό καθώς συνέχισε απτόητη διαλύοντας με 5-0 το Ισραήλ.

Η δράση συνεχίστηκε το Σάββατο (11/10) με τους αγώνες τεσσάρων ομίλων και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής…

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία – Τουρκία 1-6

Ισπανία – Γεωργία 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία 9

Τουρκία 6

Γεωργία 3

Βουλγαρία 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουγγαρία – Αρμενία 2-0

Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πορτογαλία 9

Ουγγαρία 4

Αρμενία 3

Ιρλανδία 1

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Ισραήλ 5-0

Εσθονία – Ιταλία 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νορβηγία 18

Ιταλία 12

Ισραήλ 9

Εσθονία 3

Μολδαβία 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Ανδόρα 2-2

Σερβία – Αλβανία 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αγγλία 15

Αλβανία 11

Σερβία 7

Λετονία 5

Ανδόρα 1