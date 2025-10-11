Η Σερβία και η Αλβανία κοντράρονται για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια έχοντας την προστασία της αστυνομίας καθώς από τις εξέδρες πετούσαν και φώναζαν διάφορα.

Οι σχέσεις των δύο λαών, ως γνωστόν, είναι οι χειρότερες και δεν ευθύνεται το ποδόσφαιρο για αυτό. Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, όμως, είναι καλή ευκαιρία για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και ακριβώς αυτό κάνουν οι Σέρβοι καθώς η εθνική τους ομάδα υποδέχεται τους Αλβανούς.

Από τις εξέδρες φώναζαν διάφορα υβριστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όταν οι παίκτες της Αλβανίας έπρεπε να επιστρέψουν στα αποδυτήρια… επιστρατεύτηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Το γκολ του Μανάι για το 0-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και το γεγονός ότι πανηγύρισε σχηματίζοντας τον αετό είχε ως αποτέλεσμα οι Σέρβοι στις εξέδρες να γίνουν έξαλλοι και να φωνάζουν «θάνατος στους Αλβανούς», με τους αστυνομικούς να αποτελούν ασπίδα για τους φιλοξενούμενους ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στη φυσούνα και να πάνε στα αποδυτήρια.