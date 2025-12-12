Εδώ και εβδομάδες οι τιμές των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Η διεθνής ομοσπονδία φιλάθλων Football Supporters Europe (FSE) κάλεσε επίσημα τη FIFA να αναστείλει άμεσα την πώληση εισιτηρίων μέσω των εθνικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι το τρέχον σύστημα κοστολόγησης είναι απαράδεκτο και πρέπει να αναθεωρηθεί.

«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ένας φίλαθλος θα χρειαστεί τουλάχιστον 6.900 δολάρια για να παρακολουθήσει την ομάδα του από τον πρώτο αγώνα έως τον τελικό», ανέφερε η FSE σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν πέντε φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) επιβεβαιώνουν τους υπολογισμούς της FSE: η συνολική διαδρομή ως τον τελικό με συμμετοχή της Γερμανίας κοστίζει σήμερα τουλάχιστον 5.948 ευρώ. Το φθηνότερο παιχνίδι είναι η πρεμιέρα της Μάνσαφτ απέναντι στο Κουρασάο στις 14 Ιουνίου στο Χιούστον, όπου η χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 180 δολάρια (155 ευρώ). Αντίθετα, ένα εισιτήριο για τον τελικό στις 19 Ιουλίου στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ κοστίζει τουλάχιστον 4.185 δολάρια (3.580 ευρώ) στη φθηνότερη κατηγορία «Supporter Value Tier».

Η FSE υπενθύμισε μάλιστα ότι κατά τη διεκδίκηση της διοργάνωσης, οι υποσχέσεις της FIFA ήταν εντελώς διαφορετικές: «Στον φάκελο υποψηφιότητας είχαν δεσμευτεί για εισιτήρια των 21 δολαρίων. Πού βρίσκονται αυτά τα εισιτήρια; Στα ίδια έγγραφα αναφερόταν ότι ολόκληρη η διαδρομή μέχρι τον τελικό θα κόστιζε 2.242 δολάρια», σημείωσε η ομοσπονδία, η οποία απαρτίζεται από περισσότερους από 50 συνδέσμους φιλάθλων από 25 ευρωπαϊκές χώρες.