Ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε στη EuroLeague την περασμένη εβδομάδα, καθώς το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε λόγω προβλήματος στη στέγη του ΣΕΦ. Οι «Ερυθρόλευκοι» παραμένουν στο 8-5, με τελευταίο τους αποτέλεσμα την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Η φετινή αστάθεια προβληματίζει, με τους Πειραιώτες να μην έχουν βρει ακόμα ρυθμό. Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί στα ριμπάουντ (35,9%), διαθέτει από τις καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης (81,8 πόντοι παθητικό). Στόχος είναι η συνέπεια και η μείωση των λαθών. Σημαντική είναι η προσθήκη του NBAer Μόντε Μόρις, αν και θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί. Ο έμπειρος γκαρντ πρόλαβε να παίξει έξι ματς με τους Πέισερς φέτος, με 3 πόντους και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ έχει οκτώ χρόνια στην κορυφαία λίγκα, αφήνοντας το στίγμα του κυρίως στο Ντένβερ. Σοβαρό πλήγμα η απουσία του Τάισον Γουόρντ για περίπου έναν μήνα. Εκτός επίσης οι Έβανς και Φαλ λόγω τραυματισμών.

Προερχόμενη από εκτός έδρας νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στην προηγούμενη αγωνιστική της EuroLeague, η Μπαρτσελόνα έφτασε τις τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της στη διοργάνωση. Με ρεκόρ 9-5 πλέον, το σύνολο του Πασκουάλ επιβεβαιώνει πως διαθέτει τη δυναμική για πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τον Πασκουάλ στον πάγκο, οι Καταλανοί δείχνουν πιο σταθεροί. Στατιστικά, παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση στην ευστοχία και ειδικά στο τρίποντο, ενώ έχει ισορροπήσει και στο κομμάτι των επιθετικών ριμπάουντ. Νιούνιεθ και Λαπροβίτολα παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμού.