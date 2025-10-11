Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν πώς ξέφυγε της προσοχής του πατέρα του το 6χρονο παιδάκι στη Σαντορίνη και πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου, όταν πήγε να κολυμπήσει.

Η οικογένεια με καταγωγή από την Ινδία επισκέφθηκε το νησί για διακοπές και έμεινε σε ξενοδοχείο που είναι «μόνο για ενήλικες».

Το πρωί έφαγαν πρωινό και λίγο μετά τις 11 κατέβηκαν από το δωμάτιο. Η μητέρα πήγε σε παραλία για κολύμπι και ο πατέρας πήρε το παιδί, πηγαίνοντας στην πισίνα.

Εκεί κάποια στιγμή ο πατέρας βούτηξε να κολυμπήσει και το παιδί έφυγε, πηγαίνοντας σε κοντινή πισίνα μικρότερου βάθους (περίπου 1,4μ.).

Όταν ο πατέρας βγήκε από το νερό δεν έβλεπε τον γιο του και τελικά μετά από αναζήτηση τον εντόπισε στο πάτο της άλλης πισίνας. Σύμφωνα με το Mega, παρότι στο χώρο υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι, κανείς δεν αντιλήφθηκε κάτι, μέχρι που ήταν αργά.

Το παιδάκι έσπευσε να βοηθήσει άλλος πελάτης του ξενοδοχείου, που είναι γιατρός, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, καθώς και το προσωπικό του ξενοδοχείου. Ο υπεύθυνος της πισίνας με πιστοποίηση ναυαγοσώστη, έκανε χρήση απινιδωτή.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο μεταφέροντας το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο της Θήρας. Για περισσότερη από μία ώρα γιατροί και νοσηλευτές προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή. Ήταν όμως αργά.

Τρεις συλλήψεις

Ο 33χρονος πατέρας του παιδιού συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας, όπως και ο διευθυντής του ξενοδοχείου αλλά και ο υπεύθυνος πισίνας, ο οποίος φαίνεται πως εκείνη την ώρα βρισκόταν σε άλλη πισίνα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνώνται από την Αστυνομία.

Γιατί δεν υπήρχε ναυαγοσώστης

Στην πισίνα δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, αλλά υπεύθυνος πισίνας με πιστοποίηση ναυαγοσώστη, ο οποίος τη στιγμή της τραγωδίας βρισκόταν σε άλλη πισίνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν χρειαζόταν ναυαγοσώστης, παρά να υπάρχει πιστοποίηση μόνο, επειδή η πισίνα δεν έχει μεγάλο βάθος.

Ο Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Σαντορίνης, μιλώντας στο Mega δήλωσε: «Είναι ένα τραγικό γεγονός, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ ήταν και οι γονείς του και όλο το γκρουπ των τουριστών, το παιδί βρέθηκε στον πυθμένα της πισίνας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. (…) Οι πληροφορίες που εγώ έχω είναι ότι υπήρχε ναυαγοσώστης».