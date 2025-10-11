Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 11:30, στη Σαντορίνη, όταν ένα αγοράκι μόλις 6 ετών έχασε τη ζωή του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το παιδί ανήκε σε οργανωμένο γκρουπ τουριστών που είχαν φτάσει στο νησί από την Ινδία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι γονείς του βρίσκονταν και αυτοί στον χώρο της πισίνας, χωρίς ωστόσο να αντιληφθούν τη στιγμή που το παιδί μπήκε στο νερό. Το αγοράκι έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε, χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό.

Το cyclades24.gr μεταδίδει ότι υπήρχε απινιδωτής στο σημείο και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, όμως ήταν ήδη αργά για να σωθεί. Μέσα σε επτά λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Θήρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του διευθυντή του ξενοδοχείου καθώς και του υπευθύνου της πισίνας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν υπήρχε ναυαγοσώστης παρών την ώρα του περιστατικού.