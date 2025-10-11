Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον πνιγμό του 6χρονου παιδιού σε πισίνα στη Σαντορίνη, καθώς η τραγωδία σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των γονιών του, ενώ επικρατεί μυστήριο με το αν υπήρχε ή όχι ναυαγοσώστης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, συνελήφθη ο πατέρας του, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας.

Ο πρώτος κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και οι άλλοι δύο για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου, έγραψε η ΕΡΤ.

Το παιδάκι με καταγωγή από την Ινδία, ανήκε σε οργανωμένο γκρουπ τουριστών που είχαν φτάσει στο νησί για να απολαύσουν τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ξενοδοχείο ήταν «μόνο για ενήλικες», δηλαδή απαγορεύεται ή αποτρέπεται η παρουσία ανηλίκων, πόσο μάλλον μικρών παιδιών. Οι γονείς και άλλοι ενήλικες βρίσκονταν στον χώρο της πισίνας, χωρίς ωστόσο να αντιληφθούν τη στιγμή που το παιδί μπήκε στο νερό.

Το αγοράκι έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε, χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό. Ο πατέρας κάποια στιγμή βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε από το νερό δεν το έβρισκε. Δυστυχώς, εντοπίστηκε βυθισμένο στο νερό και παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν μπόρεσε να επανέλθει στη ζωή.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο, ο οποίος ενδεχομένως θα μπορούσε να σώσει το παιδάκι. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως υπήρχε μόνο απινιδωτής, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι παρευρισκόμενοι για να σώσουν το αγοράκι, όσο περίμεναν το ασθενοφόρο, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Ο Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Σαντορίνης, μιλώντας στο Mega δήλωσε ότι υπήρχε ναυαγοσώστης, αλλά δεν ξέρει τι πήγε λάθος. «Είναι ένα τραγικό γεγονός, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ ήταν και οι γονείς του και όλο το γκρουπ των τουριστών, το παιδί βρέθηκε στον πυθμένα της πισίνας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. (…) Οι πληροφορίες που εγώ έχω είναι ότι υπήρχε ναυαγοσώστης», είπε χαρακτηριστικά.