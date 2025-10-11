Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε αγορά στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην πόλη Γκίσεν όταν άγνωστο πρόσωπο άνοιξε πυρ.
Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.
H εφημερίδα Bild, επικαλούμενη την αστυνομία, γράφει ότι ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή, αλλά ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος. Δεν κατέστη αμέσως σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ούτε έγιναν γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Auf einem Marktplatz in Gießen hat ein Unbekannter Schüsse abgegeben und mehrere Menschen verletzt. Der Einsatz der Polizei läuft nach wie vor, denn der Täter ist noch auf der Flucht. https://t.co/m2OzjoGavH— DER SPIEGEL (@derspiegel) October 11, 2025