Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε αγορά στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην πόλη Γκίσεν όταν άγνωστο πρόσωπο άνοιξε πυρ.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

H εφημερίδα Bild, επικαλούμενη την αστυνομία, γράφει ότι ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή, αλλά ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος. Δεν κατέστη αμέσως σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ούτε έγιναν γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.