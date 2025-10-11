Η αστυνομία αναζητά δύο γονείς στην Πάτρα, οι οποίοι πήγαν το παιδί τους που έχει αυτισμό σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας και το άφησαν, αρνούμενοι να το παραλάβουν στο τέλος της ημέρας.

Σύμφωνα με το Mega, ο πατέρας ηλικίας 53 ετών πήγε τον 17χρονο γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό το απόγευμα της Παρασκευής, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Μετά το τέλος του προγράμματος, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του.

Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 22.00 το βράδυ, την ώρα που οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.