Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο ένα μωρό που παρομοιάζεται με γίγαντα, καθώς έχει βάρος 5,8 κιλά, με τη μητέρα του να αστειεύεται πως το κεφάλι του είναι σε μέγεθος μπάλας.

Η Shelby Martin από το Νάσβιλ των ΗΠΑ πρόσφατα έγινε μητέρα και μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ευχάριστα νέα.

Σε ανάρτηση που έκανε στο TikTok, δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαιευτήριο, πριν τον τοκετό και μετά, όπου έφερε στον κόσμο το υγιέστατο αγοράκι της.

Σύμφωνα με τον Independent η ανάρτηση έγινε viral, με χρήστες να αστειεύονται στα σχόλια.

«Γλιτώνετε τα μωρουδιακά… Θα φοράει τα ρούχα του πατέρα του», έγραψε ένα άτομο, με ένα άλλο να προσθέτει: «Αυτό δεν είναι παιδί. Είναι Βίκινγκ».