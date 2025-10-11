Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το αν θα αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς το καλοκαίρι του 2026 αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στο ΝΒΑ, με τους New York Times να σχολιάζουν τα όσα γίνονται, με δεδομένο και το σοβαρό ενδιαφέρον των Νιου Γιορκ Νικς.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν σε συζητήσεις με τους Μπακς το περασμένο καλοκαίρι, όπως έγινε γνωστό πριν λίγες μέρες, για μια μεγάλη ανταλλαγή ώστε να αποκτήσουν τον Greek Freak, τελικά όμως δεν υπήρξε συμφωνία.

Όπως και να έχει, το θέμα παραμένει ανοιχτό, με τους New York Times να αναφέρουν τα εξής σε σχετικό ρεπορτάζ: [Αν υπήρχαν στήλες με τρεις λέξεις στον αθλητικό Τύπο, ο πιο εύκολος τρόπος να περιγράψει κανείς τη σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς θα ήταν: To be continued (συνεχίζεται)».

Συνεχίζοντας, το αμερικάνικο Μέσο τονίζει πως «οι φιλοδοξίες για το πρωτάθλημα, η ακόρεστη δίψα για το μεγαλείο και το αναπόφευκτο ερώτημα για το αν μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά μένοντας εκεί που βρίσκεται», για να αναφερθεί και στις συζητήσεις των Μπακς με τους Νικς, το ενδιαφέρον των οποίων παραμένει ζωντανό.

«Ήταν μια σαφής κλιμάκωση – και δεν έχει τόση σημασία ποιος την προκάλεσε. Οι Νικς έπρεπε να το κάνουν τον Ιούνιο. Το ενδιαφέρον υπάρχει και είναι έντονο. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετές αποδείξεις ότι η παρουσία του Αντετοκούνμπο από μόνη της δεν αρκεί για να οδηγήσει μια ομάδα στην κορυφή».