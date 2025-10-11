Οικογενειακό δράμα χαρακτηρίζεται από τα γερμανικά ΜΜΕ η βάναυση επίθεση που δέχτηκε η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ από τη 17χρονη θετή της κόρη, που υιοθέτησε από τη Σομαλία, όπως έπραξε και με τον επίσης θετό γιο της.

Η γυναίκα είχε υιοθετήσει τα παιδιά πριν από χρόνια, με το κορίτσι σε ηλικία 8 ετών να εμφανίζεται δίπλα της σε διαφήμιση προεκλογικής εκστρατείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Bild, η ανήλικη ήθελε να εκδικηθεί τη Στάλτσερ, γιατί πίστευε ότι έδινε περισσότερη προσοχή και φροντίδα στον επίσης υιοθετημένο αδερφό της.

Η Ίρις Στάλτσερ

Μάλιστα, μια μέρα πριν την επίθεση, αποπειράθηκε να τη χτυπήσει, με τη δήμαρχο να ειδοποιεί την αστυνομία για να συλλάβει το παιδί της, αλλά με τις αρχές να μην κινητοποιούνται. Την επομένη λοιπόν, ακινητοποίησε τη Στάλτσερ, την οποία βασάνιζε για ώρες στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Από τη στιγμή που ελευθερώθηκε η γυναίκα, η ανήλικη κρατείται σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχει συλληφθεί, ενώ δεν θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, αλλά για βαριά σκοπούμενη βλάβη.

Επιπλέον, δεν θα δικαστεί, αλλά αναμένεται να σταλεί σε αναμορφωτήριο, αναλόγως με την εξέλιξη της υγείας της δημάρχου.

Η 17χρονη θετή κόρη

Ο ρόλος του αδερφού

Φαινομενικά, η Ίρις Στάλτσερ είχε την «τέλεια οικογένεια», αλλά μετά την επίθεση αποκαλύπτεται ότι τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα, όπως φαινόντουσαν.

Γερμανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι παρότι η Στάλτσερ «είχε διαφημίσει» τα παιδιά της στα πλαίσια πολιτικών εκστρατειών της, πίσω από τις κάμερες φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήμα με τη 17χρονη.

Πολλές φορές φέρεται να είχε καλέσει την αστυνομία για την κόρη της, ενώ το παιδί παρακολουθούσαν κοινωνικές υπηρεσίες, μετά από αίτημα του δημάρχου.

Αντιθέτως, για τον γιο -που είχε «ιδιαίτερη μεταχείριση» με βάση την αδερφή του- δεν είχε ακουστεί το παραμικρό αρνητικό.

Ώρες μετά την επίθεση, η κοπέλα φέρεται να ειδοποίησε τις αρχές, με τον γιο να υποδέχεται τους αστυνομικούς και να ισχυρίζεται ότι άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι και χτύπησαν τη μητέρα του. Τελικά, αποδείχτηκε ότι ευθύνεται η αδερφή, αλλά ο επίσης ανήλικος θετός αδερφός της, φέρεται να μην την έδωσε.

Επιπλέον, όλα φέρεται να έγιναν μετά από έντονη λογομαχία του θετού γιου και της Στάλτσερ, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα, καθώς η 17χρονη φέρεται να ζήλευε τον θετό αδερφό της.