Μια νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη στη δυτική Γερμανία με πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Πληροφορίες από ΜΜΕ αναφέρουν πως δέχθηκε 13 μαχαιριές από ομάδα ανδρών και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

H Ίρις Στάλτσερ, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η οποία επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα δημάρχου της πόλης Herdecke στην περιοχή του Ρουρ τον Νοέμβριο, μία εβδομάδα μετά την εκλογή της, βρέθηκε από τον γιο της. Φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο σπίτι της, προτού συρθεί πίσω μέσα στο εσωτερικό του.

«Λάβαμε νέα για μια φρικτή πράξη στο Herdecke», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο συντηρητικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Πρέπει να διερευνηθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της νεοεκλεγείσας δημάρχου και ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωσή της».

Το κίνητρο παραμένει άγνωστο.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλιο.