Η γερμανική κοινή γνώμη παραμένει συγκλονισμένη μετά τη βίαιη επίθεση που υπέστη η δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, από τη 17χρονη θετή κόρη της.

Όπως κατέθεσε η 57χρονη πολιτικός στις αρχές, η ανήλικη την υπέβαλε σε πολύωρα βασανιστήρια στο υπόγειο της κατοικίας τους.

Η εφημερίδα Bild αποκαλύπτει ότι μόλις μία ημέρα πριν το περιστατικό, η Στάλτσερ είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το τοπικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής Βέτερ/Ρουρ ζητώντας συνδρομή, καθώς ένιωθε ότι απειλείται από τη 17χρονη. Ωστόσο, η κλήση αυτή δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα σοβαρότητα και, ένα 24ωρο αργότερα, η κατάσταση εξελίχθηκε σε φρικτή επίθεση.

Οι ανακριτικές αρχές διερευνούν ως πιθανό κίνητρο την εκδίκηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 17χρονη φέρεται να αισθανόταν παραμελημένη και «ριγμένη» σε σχέση με τον 15χρονο θετό της αδελφό. Το καλοκαίρι, η δήμαρχος είχε ήδη απευθυνθεί εγγράφως στις κοινωνικές υπηρεσίες περιγράφοντας την αυξανόμενη ένταση στη μεταξύ τους σχέση.

«Δεν είχε σκοπό να τη σκοτώσει» λέει εισαγγελία

Παρά τη σοβαρότητα των πράξεων -η 17χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι 13 φορές και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά- η εισαγγελία δεν έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά ως περίπτωση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, η απόφαση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η δράστης ήταν η πρώτη που ειδοποίησε τις αρχές, γεγονός που θεωρείται ότι «παραιτήθηκε από το έγκλημα», γι’ αυτό και δεν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος της.

Στη δημοσιότητα ήρθε και διαφημιστικό βίντεο της δικηγορικής εταιρείας της Στάλτσερ, στο οποίο η 17χρονη εμφανιζόταν σε ηλικία μόλις 8 ετών.

Η 57χρονη, η οποία ανήκει στο SPD, έφερε 13 τραύματα από μαχαίρι στο άνω μέρος του σώματος, καθώς και πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο. Παρά τον βαρύτατο τραυματισμό της, κατάφερε να επιζήσει και μιλώντας στους αστυνομικούς αποκάλυψε λεπτομέρειες της φρικτής επίθεσης που, όπως είπε, δέχθηκε από τη θετή της κόρη.

Η Bild σημειώνει ότι η πολιτικός περιέγραψε πως παρέμεινε για ώρες στο υπόγειο, υπομένοντας βασανιστήρια από τη 17χρονη. Όπως κατέθεσε, η ανήλικη «τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα της βάζοντας φωτιά με έναν αποσμητικό και έναν αναπτήρα».

Μετά τις αποκαλύψεις της Στάλτσερ, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια της επίθεσης στο σακίδιο του 15χρονου θετού της γιου, καθώς και ρούχα με αίμα που πιθανολογείται ότι ανήκουν στη 17χρονη δράστη.