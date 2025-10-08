Η Ίρις Στάλτσερ, 57 ετών, δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε κοντά στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, μάχεται για τη ζωή της μετά από μαχαιριές που δέχτηκε στο σπίτι της. Η ίδια δεν έχει αποκαλύψει τον δράστη, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, η 17χρονη υιοθετημένη κόρη της θεωρείται ύποπτη από την αστυνομία.

Η Στάλτσερ βρέθηκε στο σπίτι της περίπου στις 12:40 το μεσημέρι της Τρίτης με απειλητικά για τη ζωή της τραύματα. Σύμφωνα με τη γερμανική ιστοσελίδα Westfalenpost, η πολιτικός έφερε 13 μαχαιριές στην πλάτη και την κοιλιά, ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι «η σκηνή του εγκλήματος βρίσκεται στο σπίτι της πολιτικού».

Στο σπίτι εκείνη την ώρα ήταν παρόντα και τα υιοθετημένα παιδιά της, η κόρη της και ο 15χρονος γιος της, όπως ανέφερε η Bild. Τα παιδιά κάλεσαν άμεσα το 911, με τον γιο να δηλώνει στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχτηκε επίθεση από «πολλούς άνδρες στον δρόμο». Οι έφηβοι ανακρίθηκαν από τις Αρχές, με την Bild να αναφέρει ότι ο γιος συνελήφθη και ακινητοποιήθηκε με χειροπέδες, ενώ φωτογραφήθηκε να μπαίνει σε περιπολικό φορώντας ειδική φόρμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Blick, οι ερευνητές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην έφηβη κόρη της πολιτικού ως βασικό ύποπτο.

Δεν αποκάλυψε τον δράστη που γνωρίζει

Η Στάλτσερ άμεσα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση. Φέρεται να συνήλθε αργότερα μέσα στη μέρα και να έδωσε σύντομες λεπτομέρειες για το μαχαίρωμα στην αστυνομία, δηλώνοντας ότι γνώριζε τον δράστη, χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομά του.

Η κόρη της είχε εμπλακεί σε προηγούμενη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το καλοκαίρι, σύμφωνα με το Der Spiegel, καθώς είχε χρησιμοποιήσει μαχαίρι εναντίον της μητέρας της. Σε κοινή δήλωση, εισαγγελείς και αστυνομία ανέφεραν ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου. Αντίθετα, υποπτευόμαστε οικογενειακή διαμάχη». Τα παιδιά της πολιτικού βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να «διευκρινίσουν τις συνθήκες» της επίθεσης. «Η εμπλοκή στενού μέλους της οικογένειας δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή τη στιγμή», προστίθεται στη δήλωση.

Οι έρευνες

Η Στάλτσερ είχε εκλεγεί δήμαρχος Χέρντεκε, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μόλις πριν από μία εβδομάδα και ήταν προγραμματισμένο να αναλάβει τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο.

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καταδίκασε την επίθεση ως «αποτρόπαιο έγκλημα» και ζήτησε την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Μετά την επίθεση, η γερμανική αστυνομία εξέδωσε συναγερμό και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τους υπόπτους, αν και σύμφωνα με πληροφορίες του Blick η αναζήτηση έχει πλέον διακοπεί.

Διεθνή μέσα ανέφεραν ότι εγκληματολογική ομάδα ερευνούσε την περιοχή γύρω από το σπίτι της Στάλτσερ, ενώ ο δρόμος είχε αποκλειστεί για την εξασφάλιση στοιχείων. Μία ομάδα ανθρωποκτονιών αναμένεται να αναλάβει σύντομα την έρευνα. «Το κίνητρο του εγκλήματος είναι εντελώς ασαφές, διερευνούμε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Τίνο Σέφερ, την περασμένη Τρίτη.

Ποια είναι η Στάλτσερ

Η Στάλτσερ, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD), που συμμετέχει στην κεντροδεξιά κυβέρνηση της χώρας, εκλέχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου δήμαρχος Χέρντεκε με ποσοστό 52,2% έναντι του υποψηφίου του CDU σε δεύτερο γύρο. Σε ανάρτησή της στο Instagram είχε γράψει: «Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της Χέρντεκε για αυτό το φανταστικό αποτέλεσμα και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε ως νέα δήμαρχο. Θα ξεκινήσω τη θητεία μου τον Νοέμβριο γεμάτη χαρά, ενθουσιασμό και σεβασμό για αυτό το έργο. Μαζί σας θέλω να διαμορφώσουμε, να αναπτύξουμε και να κρατήσουμε την πόλη μας ζωντανή». Σχόλια στα social media πλέον γεμίζουν με ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Η Στάλτσερ είναι παντρεμένη, έχει δύο παιδιά και ζει στη Χέρντεκε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της. Είναι δικηγόρος και ειδικός στο εργατικό δίκαιο, ενώ είχε ήδη υπηρετήσει στο δημοτικό συμβούλιο της Χέρντεκε πριν από τις τοπικές εκλογές.

Ο Μάτιας Μιερς, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών στο Βερολίνο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «λίγα λεπτά πριν πληροφορηθήκαμε ότι η νέα δήμαρχος, Ίρις Στάλτσερ, δέχτηκε μαχαιριές στη Χέρντεκε. Ελπίζουμε να επιβιώσει από αυτή τη φρικτή πράξη».

Η Στάλτζερ είχε κερδίσει τον δεύτερο γύρο των εκλογών έναντι υποψηφίου των Χριστιανοδημοκρατών και προοριζόταν να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου. Η Χέρντεκε έχει περίπου 23.000 κατοίκους και βρίσκεται στη δυτική περιοχή του Ρουρ, ανάμεσα στο Χάγκεν και το Ντόρτμουντ.

Ο αναπληρωτής δήμαρχος, Ντένις Όσμπεργκ, δήλωσε ότι «οι αναφορές των μέσων για την αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι της Ίρις Στάλτσερ προκάλεσαν σοκ και ανησυχία στη διοίκηση της πόλης. Εύχομαι ειλικρινά στην κυρία Στάλτσερ ταχεία ανάρρωση. Η σκέψη μου είναι μαζί της και με την οικογένειά της». Ο αντίπαλός της στις εκλογές, Φάμπιαν Χας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, λέγοντας: «Οι σκέψεις μου είναι μαζί της και με την οικογένειά της».

Ξύπνησαν μνήμες

Η υπόθεση προκάλεσε αναμνήσεις από τη δολοφονία του Βάλτερ Λούμπκε το 2019, τοπικού συντηρητικού αξιωματούχου που είχε υποστηρίξει την πολιτική της Άνγκελα Μέρκελ για τους πρόσφυγες και δολοφονήθηκε από ακροδεξιό υποστηρικτή. Η επίθεση έγινε μετά από εκστρατεία στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπου οι πολιτικοί ανέφεραν ότι η ρητορική ήταν ιδιαίτερα σκληρή και επιθετική.

Μελέτη έδειξε ότι το 60% των πολιτικών στη Γερμανία είχε βιώσει βία τουλάχιστον μία φορά, ενώ ένας στους πέντε ανέφερε ότι αυτό τον έκανε πιο διστακτικό να εμφανίζεται δημόσια. Το 2015, η Ανριέτε Ρέκερ δέχτηκε μαχαιριά από δεξιό εξτρεμιστή την παραμονή της εκλογής της ως δημάρχου της Κολωνίας, αλλά ανάρρωσε πλήρως και πρόκειται να αποχωρήσει από το αξίωμα φέτος.

Ο δράστης είχε καταδικαστεί το 2016 σε 14 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα δολοφονίας, δηλώνοντας ότι είχε επιτεθεί επειδή η δήμαρχος «υποδέχτηκε πρόσφυγες» και ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, αλλά μόνο να την τραυματίσει.