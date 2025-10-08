Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της νεοεκλεγείσας δημάρχου, Ίρις Στάλτσερ, της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία, η οποία μαχαιρώθηκε χθες έξω από το σπίτι της.

Η 57χρονη Στάλτσερ σύρθηκε πίσω στο σπίτι της μετά από μαχαιριές που δέχτηκε γύρω στο μεσημέρι, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό WDR. Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι είχε μαχαιρωθεί στον λαιμό και στην κοιλιά.

Αρχικά, όλοι υπέθεσαν ότι επρόκειτο για έγκλημα με πολιτικά κίνητρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα των ερευνητών, η υπόθεση φαίνεται να είναι αρκετά διαφορετική. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η 17χρονη υιοθετημένη κόρη είχε επιτεθεί στη μητέρα της και είχε καταγραφεί μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Πιστεύεται ότι και σε αυτή την περίπτωση είχε χρησιμοποιηθεί μαχαίρι.

SHOCKING FAMILY BETRAYAL: Adopted Daughter Accused of Stabbing New Mayor Mom 13 Times in Bloody Home Attack!



In a shocking turn, police in Herdecke now suspect the 17-year-old adopted daughter of stabbing her mother, the newly elected mayor Iris Stalzer, up to 13 times outside… https://t.co/2mcnpR3B7i pic.twitter.com/PbXEj0Y5kv — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) October 7, 2025

Και τα δύο υιοθετημένα παιδιά της μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Σύμφωνα με το γερμανικό FOCUS Online, η 17χρονη υιοθετημένη κόρη είναι ύποπτη για τη διάπραξη του εγκλήματος. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους δράστες ούτε υπάρχουν στοιχεία για πολιτικά κίνητρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον δέκα μαχαιριές κατά της Στάλτσερ.

Οι πληροφορίες του FOCUS Online αναφέρουν ακόμη ότι η αναζήτηση περαιτέρω υπόπτων έχει πλέον διακοπεί, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η Ίρις Στάλτσερ βρέθηκε μαχαιρωμένη – δεκατρείς φορές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Spiegel – έξω από το σπίτι της στο Χέρντεκε, μια πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στο Ντόρτμουντ. Επί τόπου έσπευσε ελικόπτερο προκειμένου η 57χρονη να διακομιστεί το συντομότερο δυνατόν σε νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

🚨 UPDATE: Iris Stalzer Stabbing Case – New Details from Herdecke



Following our last post on the 17-year-old adopted daughter's possible role (and the family's earlier knife incident), here's the latest from police and witnesses. This points to a family conflict, not outsiders.… https://t.co/gX1ssU88cL pic.twitter.com/jInUne98C4 — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) October 7, 2025

Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η Στάλτσερ εξελέγη τον προηγούμενο μήνα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Ματίας Μιρς, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.