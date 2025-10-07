Η δήμαρχος μιας πόλης στη δυτική Γερμανία βρέθηκε την Τρίτη με τραύματα από μαχαίρι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ήταν θύμα «μιας αποτρόπαιης πράξης».

Η Ίρις Στάλτσερ εκλέχθηκε δήμαρχος της Herdecke στις 28 Σεπτεμβρίου. Ανήκει στους Σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα της κεντροαριστεράς που συμμετέχει ως μικρότερο στην κυβερνητική συμμαχία υπό τους συντηρητικούς της Γερμανίας.

Η Στάλτσερ βρέθηκε στο σπίτι της με τραύματα απειλητικά για τη ζωή της λίγο πριν τη 1 μ.μ. την Τρίτη, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας και της εισαγγελίας. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Δεν έγινε σχόλιο για τη φύση των τραυμάτων, αλλά ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών στο Βερολίνο, Ματίας Μίρς, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Λίγα λεπτά πριν μάθαμε ότι η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ δέχθηκε μαχαιριές στην Herdecke».

«Φοβόμαστε για τη ζωή της»

Ο Μερτς έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Φοβόμαστε για τη ζωή της νεοεκλεγείσας δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε για την πλήρη ανάρρωσή της».

Σύμφωνα με δήλωση των ερευνητών, οι Αρχές «ερευνούν προς όλες τις κατευθύνσεις» και «δεν αποκλείεται ούτε το οικογενειακό υπόβαθρο προς το παρόν».

Η Στάλτσερ, αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου. Η Herdecke είναι πόλη περίπου 23.000 κατοίκων στη δυτική περιοχή του Ruhr, μεταξύ των Χάγκεν και Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, είναι 57 ετών, παντρεμένη και μητέρα δύο εφήβων. Έχει περάσει σχεδόν όλη της τη ζωή στην Herdecke και έχει εργαστεί ως δικηγόρος με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τη BILD, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της με πολλαπλά τραύματα στην κοιλιά και την πλάτη. Ο υιοθετημένος γιος της (15 ετών) και η κόρη της (17 ετών) βρίσκονταν στο σπίτι.

Τα παιδιά κάλεσαν την αστυνομία, αναφέρουν οι πληροφορίες, ενώ το ρεπορτάζ του πρακτορείου dpa αναφέρει πως οι Αρχές τα οδήγησαν για ανάκριση.

Ασαφές το υπόβαθρο της επίθεσης στη δήμαρχο γερμανικής πόλης – Εξετάζεται παλιότερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Η αστυνομία έφτασε και συνέλαβε τον 15χρονο. Στο περιπολικό, ο νεαρός ακινητοποιήθηκε με χειροπέδες και τοποθετήθηκε σε εγκληματολογική στολή. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό έγινε μόνο για να αποτραπεί η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.

Ο νεαρός φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από πολλούς άνδρες στον δρόμο.

Οι γιατροί δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή της, καθώς η δήμαρχος έχει μεταφερθεί σε ΜΕΘ.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο γερμανικό μέσο ενημέρωσης WELT ότι η υιοθετημένη κόρη της φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της με μαχαίρι πριν από λίγους μήνες.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τώρα αν η σημερινή επίθεση μπορεί να συνδέεται με το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο οποίο εμπλέκεται η 17χρονη.