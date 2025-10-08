Τη θετή της κόρη φέρεται να «δείχνει» ως υπεύθυνη για την επίθεση με μαχαίρι η δήμαρχος της γερμανικής πόλης, η οποία μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ νοσοκομείου με σοβαρά τραύματα.

Μάλιστα, το φερόμενο ως όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ένα κουζινομάχαιρο, βρέθηκε στο παιδικό δωμάτιο του θετού γιού της, ο οποίος είναι 15 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η γερμανική εφημερίδα Bild, βρέθηκε ακόμα ένα μαχαίρι στο δωμάτιου του παιδιού, ωστόσο οι υποψίες στρέφονται προς τη θετή κόρη της δημάρχου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αν και το μαχαίρι με ίχνη αίματος φέρεται να εντοπίστηκε στο σακίδιο του αγοριού, εκεί βρέθηκαν επίσης λερωμένα με αίμα ρούχα, τα οποία φαίνεται πως ανήκουν στη 17χρονη κόρη της.

Τα ίχνη αίματος φαίνεται να εξαφανίστηκαν

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι άνδρες της ομάδας εγκληματολογικών ερευνών διαπίστωσαν ότι προφανώς μεγαλύτερα ίχνη αίματος είχαν καθαριστεί πριν από την κλήση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, φαίνεται ότι τα ίχνη έγιναν και πάλι ορατά χάρη στις διαδικασίες εγκληματολογικής ανάλυσης. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται πιθανό η μητέρα να καθόταν στον καναπέ, αιμορραγώντας και σε σοβαρό κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα γίνονταν προσπάθειες να εξαφανιστούν τα ίχνη.

Η δήμαρχος της γερμανικής πόλης είναι πλέον εκτός κινδύνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτικός δέχτηκε συνολικά 13 μαχαιριές. Αρχικά υπέστη σοβαρά τραύματα στον κορμό που απειλούσαν τη ζωή της. Ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση δήλωσε το πρωί της Τετάρτης: «Η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή». Επιπλέον, φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από αμβλύ χτύπημα.

Παρά τη σταθερή της κατάσταση, οι γιατροί αρχικά δεν απέκλειαν τον κίνδυνο για τη ζωή της, καθώς οι πολλές μαχαιριές –ανάμεσά τους και τραυματισμός στους πνεύμονες– μπορούσαν να προκαλέσουν γρήγορα σοβαρές επιπλοκές. Το απόγευμα, η επικεφαλής της αστυνομίας Ursula Schönberg ανακοίνωσε: «Η κυρία Στάλτσερ δεν κινδυνεύει πλέον και βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης».

Είχαν καταγραφεί εντάσεις μεταξύ της δημάρχου και των θετών παιδιών της

Λόγω των συνθηκών στον χώρο του εγκλήματος, η αστυνομία συμπέρανε γρήγορα ότι η επίθεση έγινε στο οικογενειακό της περιβάλλον. Είναι αποδεδειγμένο ότι η επίθεση συνέβη στο σπίτι της. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι βρίσκονταν ο θετός της γιος και η θετή της κόρη. Και τα δύο παιδιά παρέμεναν στα χέρια της αστυνομίας το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας δολοφονιών, Jens Rautenberg, η δήμαρχος ερωτήθηκε το βράδυ στο νοσοκομείο, όπου φέρεται να κατονόμασε την κόρη της ως υπεύθυνη. Ο τόπος της επίθεσης ήταν το υπόγειο του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο καλοκαίρι είχε ήδη σημειωθεί σύγκρουση μεταξύ μητέρας και κόρης, με αναφορές για ενδοοικογενειακή βία και μαχαίρι. Υπήρχαν επίσης συνεχείς εντάσεις με τον γιο.

Η αστυνομία φυλάει το σπίτι στο Herdecke

Ακόμη και την Τετάρτη, μία μέρα μετά το αιματηρό περιστατικό, οι ερευνητές βρίσκονταν στο σπίτι της δημάρχου στο Herdecke-Herrentisch. Η εισαγγελία πλέον θεωρεί την πράξη ως επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας, γι’ αυτό δεν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Τα θετά παιδιά αναμένεται να αφεθούν ελεύθερα εντός της ημέρας και να παραδοθούν στις υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων.