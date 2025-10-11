Συναγερμός σήμανε στο Μισισίπι μετά από σχολικό αγώνα λυκείου, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί που είχαν ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες.
Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο δράστης ή οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί, ούτε υπάρχει κάποιος ύποπτος μέχρι στιγμής.
Breaking! 4 KILLED and 12 WOUNDED in deadly mass #SHOOTING at #Mississippi High School— Michael Ashura (@MichaelAshura) October 11, 2025
4 of the wounded were airlifted to a local hospital in city of Leland
Investigation is ongoing says Mayor John Lee pic.twitter.com/H54DpwspPZ
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
Το CBS NEWS ανέφερε ότι η ένοπλη επίθεση συνέβη σε κεντρικό δρόμο, είπε ο δήμαρχος. Οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη για τον αγώνα της ομάδας Λίλαντ Χάι Σκολ.
Leland, Mississippi homecoming game shooting:— Breaking Avian (@BreakingAvian) October 11, 2025
– Shooting occurred during gathering after the game
– 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons
– At least 4 killed, 16 injured
– 4 in critical condition
(CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo