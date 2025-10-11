Συναγερμός σήμανε στο Μισισίπι μετά από σχολικό αγώνα λυκείου, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί που είχαν ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο δράστης ή οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί, ούτε υπάρχει κάποιος ύποπτος μέχρι στιγμής.

Breaking! 4 KILLED and 12 WOUNDED in deadly mass #SHOOTING at #Mississippi High School



4 of the wounded were airlifted to a local hospital in city of Leland



Investigation is ongoing says Mayor John Lee pic.twitter.com/H54DpwspPZ — Michael Ashura (@MichaelAshura) October 11, 2025

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Το CBS NEWS ανέφερε ότι η ένοπλη επίθεση συνέβη σε κεντρικό δρόμο, είπε ο δήμαρχος. Οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη για τον αγώνα της ομάδας Λίλαντ Χάι Σκολ.