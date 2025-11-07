Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Καζακστάν θα ενταχθεί στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», με στόχο την κανονικοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και μουσουλμανικών κρατών.

Η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ ενημέρωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ.

«Σύντομα θα ανακοινώσουμε τελετή υπογραφής για να γίνει επίσημο, και υπάρχουν πολλές ακόμα χώρες που προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτό το κλαμπ της δύναμης», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

I just held a great call between Prime Minister Benjamin Netanyahu, of Israel, and President Kassym-Jomart Tokayev, of Kazakhstan. Kazakhstan is the first Country of my Second Term to join the Abraham Accords, the first of many. This is a major step forward in building bridges… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 7, 2025

Το Καζακστάν διατηρεί ήδη πλήρεις διπλωματικές σχέσεις και οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ, πράγμα που σημαίνει ότι η κίνηση αυτή θα έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Τοκάγιεφ μαζί με άλλους τέσσερις ηγέτες κεντροασιατικών χωρών στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή σε μια περιοχή που παραδοσιακά κυριαρχείται από τη Ρωσία και πλέον προσεγγίζεται όλο και περισσότερο από την Κίνα.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε νωρίτερα σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Φλόριντα ότι θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για την ανακοίνωση, χωρίς να κατονομάσει τη χώρα. Το Axios ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι η χώρα θα είναι το Καζακστάν.

Μια δεύτερη πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν ότι η ένταξη του Καζακστάν θα δώσει νέα ώθηση στις Συμφωνίες του Αβραάμ, η επέκταση των οποίων είχε σταματήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να επεκτείνει τις συμφωνίες που διαμεσολάβησε κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν καθιέρωσαν σχέσεις με το Ισραήλ το 2020 μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ που διαμεσολάβησε ο Τραμπ, ενώ αργότερα το ίδιο έτος ακολούθησε το Μαρόκο.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει αισιοδοξία ότι η περιφερειακή δύναμη της Σαουδικής Αραβίας θα ενταχθεί τελικά στις συμφωνίες, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα τον προηγούμενο μήνα, αν και η Ριάντ δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να προχωρήσει χωρίς τουλάχιστον να διασφαλιστεί ένας δρόμος προς τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους.

Ο Σαουδάραβας Πρίγκιπας Κορώνης Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 18 Νοεμβρίου.

Άλλες κεντροασιατικές χώρες, όπως το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν, οι οποίες διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ισραήλ, θεωρούνται επίσης πιθανοί μελλοντικοί υπογράφοντες των Συμφωνιών του Αβραάμ — μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ.