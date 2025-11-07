Οι τοπικές βροχές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 7/11. Άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στα ανατολικά και στα βόρεια ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 4-5 στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 7/11/2025 αναμένονται τοπικές βροχές. Πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες υπάρχει για τμήματα του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Από τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 08/11 οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά αναμένεται να ενταθούν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση, ενώ από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 2-3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 4 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένονται νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.