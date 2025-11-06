Στη γενική συνέλευση των μετόχων της Tesla, που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη στο Όστιν του Τέξας, όπου εδρεύει η εταιρεία πρωτοπόρος στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι μέτοχοι ενέκριναν με ποσοστό άνω του 75% ένα νέο πρόγραμμα αμοιβών για τον επικεφαλής της, Έλον Μασκ, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Το δεκαετές «pay package» του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο αναλύεται σε δώδεκα δόσεις, ανάλογα με την εκπλήρωση στόχων και τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου και προβλέπει πως θα λάβει από 878 δισεκατομμύρια ως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, καθώς θα υλοποιεί το όραμά του η εταιρεία να ακμάσει στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Ανάμεσα στους στόχους είναι οι παραδόσεις 20 εκατ. οχημάτων σε πελάτες, η λειτουργία 1 εκατ. ρομποτικών ταξί, η πώληση 1 εκατ. ρομπότ και η εξασφάλιση καθαρών κερδών 400 δισεκ. δολαρίων. Για να λάβει το προβλεπόμενο ποσό η κεφαλαιοποίηση της Tesla θα πρέπει να αυξηθεί από το 1,5 τρισεκ. σήμερα σε 2 τρισεκ. ως 8,5 τρισεκ. δολάρια.