Στη 10η θέση της βαθμολογίας του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στη 16η.
Η 4η αγωνιστική ήταν καλή για τις ελληνικές ομάδες καθώς και οι δύο πήραν τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις δίνοντας συνέχεια στην εκτός έδρας νίκη επί της Λιλ και ανέβηκε στη 10η θέση, κυνηγώντας πλέον την πρώτη 8άδα που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16», ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε με 1-0 από την έδρα της Μάλμε και είναι πλέον στη 16η.
Τα αποτελέσματα
Βασιλεία – Στεάουα 3-1
Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 1-0
Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1
Μίντιλαντ – Σέλτικ 3-1
Νις – Φράιμπουργκ 1-3
Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα 0-3
Ουτρέχτη – Πόρτο 1-1
Σάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0
Στούρμ Γκρατς – Νότιγχαμ 0-0
Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0
Βικτόρια Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 0-0
Μπέτις – Λυών 2-0
Μπολόνια – Μπραν 0-0
Μπράγκα – Γκενκ 3-4
ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0
Ρέιντζερς – Ρόμα 0-2
Στουτγκάρδη – Φέγενορντ 2-0
Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-1
Η βαθμολογία (4 αγωνιστικές)
- Μίντιλαντ 12
- Φράιμπουργκ 10
- Φερεντσβάρος 10
- Θέλτα 9
- Μπράγκα 9
- Άστον Βίλα 9
- Λιόν 9
- Μπέτις 8
- Πλζεν 8
- ΠΑΟΚ 7
- Μπραν 7
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7
- Γκενκ 7
- Πόρτο 7
- Φενέρμπαχτσε 7
- Παναθηναϊκός 6
- Βασιλεία 6
- Ρόμα 6
- Λιλ 6
- Στουτγκάρδη 6
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6
- Γιουνγκ Μπόις 6
- Νότιγχαμ Φόρεστ 5
- Μπολόνια 5
- Στουρμ Γκρατς 4
- Ερυθρός Αστέρας 4
- Σέλτικ 4
- Φέγενορντ 3
- Ζάλτσμπουργκ 3
- Στεάουα 3
- Λουντογκόρετς 3
- Ουτρέχτη 1
- Μάλμε 1
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1
- Νις 0
- Ρέιντζερς 0
Η επόμενη αγωνιστική (5η)
Πέμπτη (27/11)
19:45: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
19:45: Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ
19:45: Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
19:45: Λουντογκόρετς – Θέλτα
19:45: ΠΑΟΚ – Μπραν
19:45: Πόρτο – Νις
19:45: Ρόμα – Μίντιλαντ
19:45: Φέγενορντ – Σέλτικ
19:45: Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος
22:00: Γκενκ – Βασιλεία
22:00: Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη
22:00:Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα
22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λυών
22:00: Μπέτις – Ουτρέχτη
22:00: Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ
22:00: Νότιγχαμ – Μάλμε
22:00: Παναθηναϊκός – Στούρμ Γκρατς
22.00: Ρέιντζερς – Μπράγκα