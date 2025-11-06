Στη 10η θέση της βαθμολογίας του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στη 16η.

Η 4η αγωνιστική ήταν καλή για τις ελληνικές ομάδες καθώς και οι δύο πήραν τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις δίνοντας συνέχεια στην εκτός έδρας νίκη επί της Λιλ και ανέβηκε στη 10η θέση, κυνηγώντας πλέον την πρώτη 8άδα που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16», ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε με 1-0 από την έδρα της Μάλμε και είναι πλέον στη 16η.

Τα αποτελέσματα

Βασιλεία – Στεάουα 3-1
Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 1-0
Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1
Μίντιλαντ – Σέλτικ 3-1
Νις – Φράιμπουργκ 1-3
Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα 0-3
Ουτρέχτη – Πόρτο 1-1
Σάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0
Στούρμ Γκρατς – Νότιγχαμ 0-0
Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0
Βικτόρια Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 0-0
Μπέτις – Λυών 2-0
Μπολόνια – Μπραν 0-0
Μπράγκα – Γκενκ 3-4
ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0
Ρέιντζερς – Ρόμα 0-2
Στουτγκάρδη – Φέγενορντ 2-0
Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-1

Η βαθμολογία (4 αγωνιστικές)

  1. Μίντιλαντ 12
  2. Φράιμπουργκ 10
  3. Φερεντσβάρος 10
  4. Θέλτα 9
  5. Μπράγκα 9
  6. Άστον Βίλα 9
  7. Λιόν 9
  8. Μπέτις 8
  9. Πλζεν 8
  10. ΠΑΟΚ 7
  11. Μπραν 7
  12. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7
  13. Γκενκ 7
  14. Πόρτο 7
  15. Φενέρμπαχτσε 7
  16. Παναθηναϊκός 6
  17. Βασιλεία 6
  18. Ρόμα 6
  19. Λιλ 6
  20. Στουτγκάρδη 6
  21. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6
  22. Γιουνγκ Μπόις 6
  23. Νότιγχαμ Φόρεστ 5
  24. Μπολόνια 5
  25. Στουρμ Γκρατς 4
  26. Ερυθρός Αστέρας 4
  27. Σέλτικ 4
  28. Φέγενορντ 3
  29. Ζάλτσμπουργκ 3
  30. Στεάουα 3
  31. Λουντογκόρετς 3
  32. Ουτρέχτη 1
  33. Μάλμε 1
  34. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1
  35. Νις 0
  36. Ρέιντζερς 0

Η επόμενη αγωνιστική (5η)

Πέμπτη (27/11)

19:45: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις
19:45: Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ
19:45: Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
19:45: Λουντογκόρετς – Θέλτα
19:45: ΠΑΟΚ – Μπραν
19:45: Πόρτο – Νις
19:45: Ρόμα – Μίντιλαντ
19:45: Φέγενορντ – Σέλτικ
19:45: Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος

22:00: Γκενκ – Βασιλεία
22:00: Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη
22:00:Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα
22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λυών
22:00: Μπέτις – Ουτρέχτη
22:00: Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ
22:00: Νότιγχαμ – Μάλμε
22:00: Παναθηναϊκός – Στούρμ Γκρατς
22.00: Ρέιντζερς – Μπράγκα