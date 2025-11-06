Στη 10η θέση της βαθμολογίας του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στη 16η.

Η 4η αγωνιστική ήταν καλή για τις ελληνικές ομάδες καθώς και οι δύο πήραν τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις δίνοντας συνέχεια στην εκτός έδρας νίκη επί της Λιλ και ανέβηκε στη 10η θέση, κυνηγώντας πλέον την πρώτη 8άδα που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16», ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε με 1-0 από την έδρα της Μάλμε και είναι πλέον στη 16η.

Τα αποτελέσματα

Βασιλεία – Στεάουα 3-1

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 1-0

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

Μίντιλαντ – Σέλτικ 3-1

Νις – Φράιμπουργκ 1-3

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα 0-3

Ουτρέχτη – Πόρτο 1-1

Σάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0

Στούρμ Γκρατς – Νότιγχαμ 0-0

Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0

Βικτόρια Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 0-0

Μπέτις – Λυών 2-0

Μπολόνια – Μπραν 0-0

Μπράγκα – Γκενκ 3-4

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0

Ρέιντζερς – Ρόμα 0-2

Στουτγκάρδη – Φέγενορντ 2-0

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-1

Η βαθμολογία (4 αγωνιστικές)

Μίντιλαντ 12 Φράιμπουργκ 10 Φερεντσβάρος 10 Θέλτα 9 Μπράγκα 9 Άστον Βίλα 9 Λιόν 9 Μπέτις 8 Πλζεν 8 ΠΑΟΚ 7 Μπραν 7 Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 Γκενκ 7 Πόρτο 7 Φενέρμπαχτσε 7 Παναθηναϊκός 6 Βασιλεία 6 Ρόμα 6 Λιλ 6 Στουτγκάρδη 6 Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6 Γιουνγκ Μπόις 6 Νότιγχαμ Φόρεστ 5 Μπολόνια 5 Στουρμ Γκρατς 4 Ερυθρός Αστέρας 4 Σέλτικ 4 Φέγενορντ 3 Ζάλτσμπουργκ 3 Στεάουα 3 Λουντογκόρετς 3 Ουτρέχτη 1 Μάλμε 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 Νις 0 Ρέιντζερς 0

Η επόμενη αγωνιστική (5η)

Πέμπτη (27/11)

19:45: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

19:45: Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ

19:45: Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ

19:45: Λουντογκόρετς – Θέλτα

19:45: ΠΑΟΚ – Μπραν

19:45: Πόρτο – Νις

19:45: Ρόμα – Μίντιλαντ

19:45: Φέγενορντ – Σέλτικ

19:45: Φενέρμπαχτσε – Φερεντσβάρος

22:00: Γκενκ – Βασιλεία

22:00: Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη

22:00:Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λυών

22:00: Μπέτις – Ουτρέχτη

22:00: Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ

22:00: Νότιγχαμ – Μάλμε

22:00: Παναθηναϊκός – Στούρμ Γκρατς

22.00: Ρέιντζερς – Μπράγκα