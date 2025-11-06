Η ΑΕΚ είναι στη 15η θέση της βαθμολογίας του Europa Conference League μετά την 3η αγωνιστική της League Phase και στο πλαίσιο της 4ης θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα εκτός έδρας.

Η Ένωση ήθελε να δώσει συνέχεια στο 6-0 επί της Αμπερντίν αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να μπει στην πρώτη 8άδα, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση για τους «16».

Εκεί, στην 8η θέση, βρίσκεται η Φιορεντίνα, η οποία είναι η επόμενη αντίπαλος των «κιτρινόμαυρων», με το παιχνίδι να διεξάγεται στις 27 Νοεμβρίου στην Ιταλία.

Η βαθμολογία (3 αγωνιστικές)

1) Σάμσουνσπορ 9

2) Τσέλιε 9

3) Μάιντζ 9

4) ΑΕΚ Λάρνακας 7

5) Λωζάνη 7

6) Ράγιο Βαγιεκάνο 7

7) Στρασβούργο 7

8) Φιορεντίνα 6

9) Κρίσταλ Πάλας 6

10) Σαχτάρ 6

11) Κουόπιο 5

12) Ρακόφ 5

13) Ντρίτα 5

14) Γιαγκελόνια 5

15) ΑΕΚ 4

16) Σπάρτα Πράγας 4

17) Νόα 4

18) Ριέκα 4

19) Σίγμα Όλομουτς 4

20) Κραϊόβα 4

21) Σκεντίγια 4

22) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4

23) Λεχ Ποζναν 3

24) Ντιναμό Κιέβου 3

25) Λέγκια 3

26) Ζριένσκι 3

27) Άλκμαρ 3

28) Χάκεν 2

29) Ομόνοια 2

30) Σέλμπουρν 1

31) Σάμροκ 1

32) Μπρέινταμπλικ 1

33) Αμπερντίν 1

34) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0

35) Χάμρουν 0

36) Ραπίντ Βιέννης 0