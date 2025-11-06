Η ΑΕΚ είναι στη 15η θέση της βαθμολογίας του Europa Conference League μετά την 3η αγωνιστική της League Phase και στο πλαίσιο της 4ης θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα εκτός έδρας.
Η Ένωση ήθελε να δώσει συνέχεια στο 6-0 επί της Αμπερντίν αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να μπει στην πρώτη 8άδα, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση για τους «16».
Εκεί, στην 8η θέση, βρίσκεται η Φιορεντίνα, η οποία είναι η επόμενη αντίπαλος των «κιτρινόμαυρων», με το παιχνίδι να διεξάγεται στις 27 Νοεμβρίου στην Ιταλία.
Η βαθμολογία (3 αγωνιστικές)
1) Σάμσουνσπορ 9
2) Τσέλιε 9
3) Μάιντζ 9
4) ΑΕΚ Λάρνακας 7
5) Λωζάνη 7
6) Ράγιο Βαγιεκάνο 7
7) Στρασβούργο 7
8) Φιορεντίνα 6
9) Κρίσταλ Πάλας 6
10) Σαχτάρ 6
11) Κουόπιο 5
12) Ρακόφ 5
13) Ντρίτα 5
14) Γιαγκελόνια 5
15) ΑΕΚ 4
16) Σπάρτα Πράγας 4
17) Νόα 4
18) Ριέκα 4
19) Σίγμα Όλομουτς 4
20) Κραϊόβα 4
21) Σκεντίγια 4
22) Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4
23) Λεχ Ποζναν 3
24) Ντιναμό Κιέβου 3
25) Λέγκια 3
26) Ζριένσκι 3
27) Άλκμαρ 3
28) Χάκεν 2
29) Ομόνοια 2
30) Σέλμπουρν 1
31) Σάμροκ 1
32) Μπρέινταμπλικ 1
33) Αμπερντίν 1
34) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0
35) Χάμρουν 0
36) Ραπίντ Βιέννης 0