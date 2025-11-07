Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει δύο αντίπαλους ιδιοκτήτες κεμπαμπάδικων να συγκρούονται με μεταλλικές ράβδους στη μέση του δρόμου, καθώς πέντε άνδρες έχουν πλέον καταδικαστεί σε φυλάκιση μετά τα βίαια επεισόδια.

Ο άγριος καβγάς σημειώθηκε τον Αύγουστο στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης Νιούπορτ της Ουαλίας, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν εργαλεία από τα καταστήματά τους και ακόμη και ένα μπαστούνι εναντίον των «αντιπάλων» τους.

Οι δράστες, ηλικίας από 17 έως 52 ετών και όλοι τουρκικής καταγωγής, προέρχονταν από οικογένειες που διατηρούσαν ανταγωνιστικά κεμπαμπάδικα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Στο Δικαστήριο του Στέμματος του Νιούπορτ παρουσιάστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη βίαιη συμπλοκή στην οδό Commercial Road.

Οι Μεχμέτ Ακσόι (52 ετών), Μαζάρ Ακσόι (40), Μουράτ Ακσόι (28), Μπουράκ Ακσόι (25), Σαβάς Σαγιάκ (33), Γιαγμούρ Σαγιάκ (42) και Φιράτ Σαγιάκ (45) είχαν προηγουμένως ομολογήσει την κατηγορία της «βίαιης διατάραξης» και καταδικάζονται στο ίδιο δικαστήριο.

Ένας 17χρονος, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιείται λόγω ηλικίας, θα δικαστεί σε δικαστήριο ανηλίκων.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι υπήρξε «σημαντική σωματική βία» και προβλήθηκε σχετικό βίντεο. Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν τη βοήθεια διερμηνέα.

Στο βίντεο φαίνεται άνδρας με μεταλλική ράβδο και σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ η συμπλοκή εξελισσόταν στον δρόμο.

Η οικογένεια Ακσόι διατηρεί το κατάστημα Family Kebab στην οδό Caerleon, ενώ η οικογένεια Σαγιάκ το Antalya Kebab στην Commercial Road, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, «η αρχή της έχθρας» μεταξύ των δύο οικογενειών σχετιζόταν με «εσωτερικές διαμάχες» προσώπων συνδεδεμένων με αυτές στην Τουρκία.

Το βίντεο έδειξε πως ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο Φιράτ Σαγιάκ επιτέθηκε στον Μεχμέτ Ακσόι έξω από το κατάστημα. Οι δύο άνδρες πάλεψαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο προτού πέσουν στο έδαφος.

Στη συνέχεια, ο Μεχμέτ Ακσόι φέρεται να έκανε ένα τηλεφώνημα, μετά το οποίο έφτασαν στο σημείο και άλλα μέλη της οικογένειάς του – μεταξύ αυτών ο Μουράτ Ακσόι, που φάνηκε να βγαίνει από το παράθυρο ενός γκρι Mercedes κρατώντας μεταλλική ράβδο.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Φιράτ Σαγιάκ, ο οποίος «αντέδρασε ανάλογα» κρατώντας κι εκείνος ένα όπλο μέσα από το παράθυρο του καταστήματός του.

Το βίντεο έδειξε στη συνέχεια μέλη και των δύο οικογενειών να αλληλοεπιτίθενται με διάφορα όπλα, όπως μεταλλικά εργαλεία, ράβδους και μπαστούνια.

Όταν ο καβγάς τελείωσε, ορισμένοι χρησιμοποίησαν τα πουκάμισά τους ως «πρόχειρους επιδέσμους», ενώ άλλοι ήταν καλυμμένοι με αίματα, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η αστυνομία έφτασε λίγο αργότερα και βρήκε τον Σαβάς Σαγιάκ με «σοβαρό τραύμα στο κεφάλι» και τον Γιαγμούρ Σαγιάκ με «πολλαπλά χτυπήματα».

Οι Μεχμέτ και Μαζάρ Ακσόι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με «κοψίματα ή τραύματα» στα χέρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστη περιοχή της πόλης, παρουσία περαστικών.

Ως ελαφρυντικό, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι οι δύο οικογένειες έχουν πλέον συμφιλιωθεί έπειτα από παρέμβαση της τουρκικής και κουρδικής κοινότητας της Ουαλίας, καθώς και της Δημοκρατικής Συνέλευσης του Κουρδικού Λαού.